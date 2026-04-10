Safra kesesi operasyonu öncesinde hastanede tedavi gören İbrahim Tatlıses, Ece Erken’in sunduğu programa gönderdiği ses kaydıyla oğlu Ahmet Tatlıses’e yönelik sert açıklamalarda bulundu. Tatlıses “Sevmiyorum, affetmeyeceğim, hakkımı da helal etmeyeceğim” sözleriyle öfke kustu. Sevenlerine hasta yatağından mesaj gönderen Tatlıses “Yoğun bakımdayım ama süperim, sevenlerime duyurun bunu” dedi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün İstanbul'daki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılarak enfeksiyon ön tanısıyla yoğun bakıma alınmıştı. Hastane odasından ilettiği mesajla yeniden gündeme gelen Tatlıses, safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olacağını belirtti ve çarpıcı açıklamalar da yaptı.

“BİLİYORUM ARTİSTLİĞE GELİYOR, AFFETMEYECEĞİM Ece Erken’in sunduğu “Gel Konuşalım” programına ses kaydı gönderen Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses’in yalnızca televizyon ve kamera olduğu zamanlarda yanında olduğunu öne sürdü. Tatlıses, “O Ahmet denen oğlum var ya… Yatsın kalksın Tuğçe’ye dua etsinler. Dilan da o da. Melek ile Tuğçe olmasa ikisini almazdım içeri. Sorun niye kabul etmedim. Çünkü biliyorum ki artistliğe geliyor. Artistlik yapacak ya ne zaman kaza yapsam yanımda bitiyor. Daha önce neredesin? Çünkü televizyon yok, kamera yok. Televizyon ve kamera olduğunda uçar gelir. Onun için affetmeyeceğim de. Sevmiyorum, affetmeyeceğim, hakkımı da helal etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.



“VASİ OLMAK İSTİYOR” İDDİASI Sağlık raporlarına ilişkin de konuşan İbrahim Tatlıses, akli dengesinin yerinde olduğuna dair farklı hastanelerden raporlar aldığını söyledi. Oğlu Ahmet Tatlıses’in bu raporları kabul etmediğini iddia eden isim, “Beş hastaneden akli dengesi yerindedir raporu aldım, Adli Tıp’tan da aldım. Buna bile ‘yalan’ dedi. Onun niyeti kendini vasi olarak atatmak” sözleriyle tepki gösterdi.

OĞLU AHMET TATLISES’E SERT SÖZLER Maddi konularda da sitemde bulunan Tatlıses, geçmişte oğluna birçok destek verdiğini belirterek “Ahmet’e 7 dükkan verdim, hepsini batırdı” dedi. Ev satışlarından elde edilen gelirlerin kendisine ulaşmadığını da öne süren sanatçı, aile içindeki kırgınlığın sürdüğünü ifade etti.

“YOĞUN BAKIMDAYIM AMA SÜPERİM” Açıklamasının sonunda sağlık durumuna da değinen İbrahim Tatlıses, safra kesesi nedeniyle ameliyat olacağını belirtti. Sevenlerine durumunun iyi olduğunu iletilmesini isteyen sanatçı, “Yoğun bakımdayım ama süperim, sevenlerime duyurun bunu. Safra kesemden dolayı hastanedeyim, yarın alınacak. Sevenlerime iyi olduğumu söyleyin” dedi.



DOKTORUNDAN AÇIKLAMA Öte yandan İbrahim Tatlıses’in doktoru şarkıcının sağlık durumuna ilişkin dün önemli açıklamalar yaptı. Başhekim Dr. Engin Çakmakçı şunları söyledi: "7 Nisan 2026 Salı günü hastanemiz acil servisine başvuran hastamız İbrahim Tatlıses’in bilinci açık ve genel durumu iyidir. Tedavisi, tedbir amaçlı olarak yoğun bakım servisinde devam etmektedir. Safra kesesi kaynaklı bakteriyel bir enfeksiyon olan kolesistit (safra kesesi iltihabı) tanısı ile antibiyotik tedavisine başlanmış olup, tedaviye olumlu cevap alınmaktadır. Tedavi cevabının klinik olarak aynı şekilde sürmesi durumunda önümüzdeki hafta, safra kesesi ameliyatı (kolesistektomi) yapılması planlanmaktadır."



