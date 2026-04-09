Enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören İbrahim Tatlıses, sevenlerini endişelendirmişti. Ünlü şarkıcının ameliyat tarihiyle ilgili durum belli oldu. Doktoru, klinik sürecin olumlu seyretmesi halinde önümüzdeki hafta için safra kesesi ameliyatı planlandığını belirtti.

Yurt dışı konser programının ardından İstanbul’daki evine dönen İbrahim Tatlıses, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

AĞIR ENFEKSİYON TESPİTİ

Ambulansla hastaneye sevk edilen Tatlıses’in ciddi bir viral enfeksiyona yakalandığı ve enfeksiyon değerlerinin yüksek olduğu bildirildi. Durumu öğrenen aile üyeleri ile yakın dostları hastaneye gelerek sanatçıyı ziyaret etti.

Yoğun bakımdaki İbrahim Tatlıses'ten haber var! Ameliyat günü netleşti

AMELİYAT TARİHİYLE İLGİLİ KARAR

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in doktorundan yeni açıklama geldi. Şarkıcının hastanedeki tedavisinin sürdüğü, klinik sürecin olumlu seyretmesi halinde önümüzdeki hafta safra kesesi ameliyatı planlandığı açıklandı.

Sanatçı İbrahim Tatlıses’in acil servise başvurmasıyla başlayan tedavi süreci hakkında yeni açıklamada bulunan Başhekim Dr. Engin Çakmakçı şunları söyledi:

7 Nisan 2026 Salı günü hastanemiz acil servisine başvuran hastamız İbrahim Tatlıses’in bilinci açık ve genel durumu iyidir. Tedavisi, tedbir amaçlı olarak yoğun bakım servisinde devam etmektedir. Safra kesesi kaynaklı bakteriyel bir enfeksiyon olan kolesistit (safra kesesi iltihabı) tanısı ile antibiyotik tedavisine başlanmış olup, tedaviye olumlu cevap alınmaktadır. Tedavi cevabının klinik olarak aynı şekilde sürmesi durumunda önümüzdeki hafta, safra kesesi ameliyatı (kolesistektomi) yapılması planlanmaktadır.

Yoğun bakımdaki İbrahim Tatlıses’ten haber var! Ameliyat günü netleşti

HÜLYA AVŞAR’DAN MORAL ZİYARETİ

Tedavisi devam eden Tatlıses’e yakın dostu Hülya Avşar moral ziyareti yaptı. Ziyaretin ardından açıklama yapan Avşar, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Hastane çıkışında konuşan isim, Tatlıses’in moralinin yerinde olduğunu belirterek, “Gayet iyi gördüm, güldük, konuştuk” dedi. Avşar ayrıca, tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini ve kısa süre içinde yoğundan bakımdan çıkarılacağını belirtti.

