Sunucu Bircan Bali, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İbrahim Tatlıses hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Bali, Tatlıses’in yoğun bakımda bulunduğu sırada kendisine mesaj iletildiğini öne sürdü.

Magazin dünyasının sık konuşulan isimlerinden Bircan Bali, bu kez Tatlıses ile ilgili paylaşımıyla gündeme geldi. Bali, tanımadığı bir numaradan arandığını ve arayan kişinin Tatlıses’in yanından konuştuğunu öne sürdü.

“İBRAHİM BEYİN YANINDAN ARIYOR”

Bali paylaşımında, yaklaşık üç hafta önce yaptığı bir röportajın Tatlıses’e dinletildiğini ve ardından kendisini aramasının istendiğini öne sürdü. Sunucu, paylaşımında Tatlıses için geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Bircan Bali Instagram üzerinden şunları yazdı:

Biraz önce telefonum çaldı, tanımadığım bir numara İbrahim ağabeyin asistanı Tuğçe İbrahim Bey’in yanından arıyor. Beni aramasını istemiş. 3 hafta önceki röportajımı dinlemiş ve konuşmak istemiş. Ağabeycim gözyaşlarımla yazıyorum bunları ama şükür ki iyisin ve daha iyi olacaksın. O gün de söylediğim gibi sen kıymetlisin, sana laf yok. Bol bol dua var, iyi olmanı dilerim. Acil şifalarla…

İbrahim Tatlıses'in son durumu… Yoğun bakımdan ünlü ismi aramış

CUMARTESİ AMELİYAT OLACAK

Öte yandan yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul’daki evinde rahatsızlanan ve bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses’in ameliyat tarihi netleşti. Tatlıses’in cumartesi günü operasyona gireceği öğrenildi.

HÜLYA AVŞAR'DAN ZİYARET

Tatlıses’i hastanede ziyaret eden Hülya Avşar, ünlü şarkıcının sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Habertürk’ün haberine göre; Avşar, Tatlıses’in durumunun iyiye gittiğini belirterek, “Gayet iyi. Gördüm, güldük, konuştuk. Kısa süre içinde normal odaya geçecek” ifadelerini kullandı.

