'Game of Thrones' dizisinde rol alan oyuncu Michael Patrick, uzun süredir mücadele ettiği motor nöron hastalığına yenik düştü. 35 yaşındaki ismin ölümü yakınlarını üzdü.

EŞİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Patrick’in eşi Naomi Sheehan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda üzücü haberi duyurdu.

Açıklamasında “Michael dün gece vefat etti… Ailesi ve arkadaşları yanındaydı, huzur içinde hayata veda etti” ifadeleri yer aldı.

TEŞHİS 2023’TE KONMUŞTU

Hayatını kaybeden oyuncuya Şubat 2023’te motor nöron hastalığı teşhisi konulmuştu. Bu hastalık, zamanla nefes alma, yutma, çiğneme, konuşma ve yürüme gibi işlevleri sağlayan nöronları etkiliyor ve yok ediyor.

Michael Patrick, 'Game of Thrones'un yanı sıra 'Blue Lights', 'My Left Nut' ve 'This Town' gibi birçok dizide de rol aldı.

MOTOR NÖRON HASTALIĞI NEDİR?

Motor nöron hastalığı (MND), sinir sistemiyle ilgili ilerleyici bir hastalıktır ve kas hareketlerini kontrol eden motor nöronların zarar görmesiyle ortaya çıkar. Motor nöronlar, beyin ve omurilikten kaslara sinyal göndererek hareketlerin gerçekleşmesini sağlar. MND’nin temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir: Kas güçsüzlüğü ve incelme – Kaslar zamanla zayıflar ve küçülür.

Hareket kaybı – Yürüme, el becerileri veya diğer günlük hareketler zorlaşır.

Konuşma ve yutma güçlüğü – Hastalık ilerledikçe konuşma ve yutma fonksiyonları etkilenir.

Nefes alma sorunları – Solunum kasları etkilenirse nefes almak zorlaşır.

