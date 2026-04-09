Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Bakan Fidan, ABD-İran arasındaki ateşkese dair "İsrail'in sabotajlarına karşı aklıselimle hareket edilmeli. 2 hafta sürecek olan ateşkesi büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkes mutlaka Lübnan'ı da kapsamalıdır" uyarısında bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.

Bakan Fidan ile Şeybani, başkentte ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Fidan, ABD ile İran arasındaki ateşkes sonrası cumartesi günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlayacak müzakereler öncesi taraflara çağrıda bulundu.

Fidan "İsrail'in sabotajlarına karşı aklıselimle hareket edilmeli. 2 hafta sürecek olan ateşkesi büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkes mutlaka Lübnan'ı da kapsamalıdır" dedi.

Bölgesel barış vurgusu yapan Fidan "İran ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi dahil olmak üzere bölgede yeni bir güvenlik ve barış mimarisinin tesis edilmesini ümit ediyoruz" sölerini kullandı.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Bölgemizde kalıcı barış ve huzurun en önemli yapıtaşlarından birisi de şüphesiz komşumuz Suriye’nin istikrarıdır.

Türkiye her zaman Suriye'nin yanında olacaktır.

İsrail yayılmacılığı sona ermedikçe, Orta Doğu'da kalıcı barış, istikrar ve güvenliğin inşası mümkün olmayacaktır.

