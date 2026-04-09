Alman basınından Der Spiegel'in iddiasına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı ​​müttefiklere Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak amacıyla savaş gemileri veya diğer askeri varlıklarını göndermeleri için birkaç gün süre verdi. Sosyal medya hesabından bir kez daha NATO'ya yüklenen ABD Başkanı, "Bu insanların hiçbiri -maalesef buna bizimkiler de dahil- NATO dahil olmak üzere, üzerlerinde baskı kurulmadıkça hiçbir şeyi anlamıyor" dedi.

Alman basınından Der Spiegel'in iddiasıan göre, Trump, Avrupalı müttefiklerine, Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağlamak amacıyla askeri destek ve plan yapılması konusunda hazırlıklara başlanmasına yönelik bir ültimatom verdi. Bu talep, Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte arasında Beyaz Saray'da yapılan kapalı kapılar ardındaki görüşme sırasında geldi.

Trumptan müttefiklere Hürmüz ültimatomu! Kritik süre başladı

Dergi, isminin açıklanmasını istemeyen Avrupalı ​​diplomatlara atıfta bulunarak, Rutte'nin daha sonra Avrupa başkentlerine Washington'un önümüzdeki günlerde "somut taahhütler" aradığını söylediğini bildirdi.

Diplomatlar bu talebi bir "ültimatom" olarak nitelendirerek, Trump yönetiminin müttefiklerden gelen belirsiz "siyasi vaatlerin" artık yeterli olmadığını açıkça belirttiğini söyledi. ABD'nin resmi bir NATO misyonu mu yoksa sadece koordineli ulusal konuşlandırmalar mı istediği belirsizliğini koruyor.

Almanya da dahil olmak üzere başlıca Avrupa müttefikleri, ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaş başlatmadan önce kendilerine danışmadığını söyleyerek, Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişi sağlamak için deniz kuvvetleri gönderme konusunda şimdiye kadar isteksiz davrandılar.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, daha önce ABD ve İsrail'i çatışmayı sona erdirmek için net bir stratejiye sahip olmamakla eleştirmişti. Merz, Almanya'nın boğazda seyrüseferin güvenliğini ancak ateşkes sağlandıktan sonra ve ancak uluslararası bir yetki ve Alman parlamentosunun onayıyla sağlayabileceğini söylemişti.

Trump, Çarşamba günü NATO'nun Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda, Avrupa müttefiklerini ve çatışma sırasındaki rollerini eleştirmeye devam etti. "NATO, onlara ihtiyacımız olduğunda orada değildi ve tekrar ihtiyacımız olduğunda da orada olmayacaklar," diye yazdı.

Daha önce Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt gazetecilere, Trump'ın NATO'nun İran savaşı sırasında "sınandığını ve başarısız olduğunu" düşündüğünü söylemişti. Leavitt, "NATO'nun son altı hafta boyunca Amerikan halkına sırtını dönmesi oldukça üzücü, çünkü onların savunmasını finanse edenler Amerikan halkıydı" demişti.

TRUMP BİR KEZ DAHA NATO'YA YÜKLENDİ

ABD Başkanı Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada NATO'ya yüklenerek NATO'nun baskı olmadan hiçbir şey anlamadığını' söyledi.

ABD Başkanı, "Bu insanların hiçbiri -maalesef buna bizimkiler de dahil- NATO dahil olmak üzere, üzerlerinde baskı kurulmadıkça hiçbir şeyi anlamıyor" dedi.

