ABD yönetiminin, Başkan Donald Trump'ın İran savaşı sırasında 'kendilerine yardımcı olmadıklarını' düşündüğü bazı NATO üyelerini 'cezalandırmaya' yönelik bir plan üzerinde çalıştığı iddia edildi. Planda Avrupa ülkelerinden en az birinde, "muhtemelen İspanya veya Almanya'da" bulunan bir ABD üssünün kapatılmasını da içerebileceğini ileri sürüldü. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, konuya iliişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Trump bazı NATO müttefikleri konusunda açıkça hayal kırıklığı içinde" sözlerini sarf etti.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, ismi verilmeyen ABD yetkilileri, Beyaz Saray'ın Trump'ın ABD/İsrail-İran savaşını desteklemediğini düşündüğü bazı NATO ülkelerini "cezalandırmaya" yönelik bir planı değerlendirdiğini ileri sürdü.

ABDden NATOyu cezalandırma planı! Ses getirecek üs iddiası

'ABD ASKERLERİ, TRUMP'I DESTEKLEMEYEN NATO ÜLKELERİNDEN ÇEKİLECEK' İDDİASI

Söz konusu yetkililer, planın "savaş çabalarına yardımcı olmadığı düşünülen" NATO ülkelerinden ABD askerlerinin çekilmesini ve daha destekleyici ülkelerde konuşlandırılmasını öngördüğünü iddia etti. Planın üst düzey yönetim yetkilileri arasında destek bulduğu aktaran yetkililer, planın henüz taslak aşamasında olduğunu ve bunun Beyaz Saray'ın "NATO'yu cezalandırmak" amacıyla değerlendirdiği birkaç seçenekten biri olduğunu belirtti.

Söz konusu iddiaya göre, hangi ülkelerden askerlerin çekileceği henüz belli değilken ismi verilmeyen iki ABD yetkilisi planın Avrupa ülkelerinden en az birinde, "muhtemelen İspanya veya Almanya'da" bulunan bir ABD üssünün kapatılmasını da içerebileceğini ileri sürdü.

Yetkililer ayrıca, bu durumdan fayda sağlayabilecek ülkeler arasında "destekleyici" olarak görülen Polonya, Romanya, Litvanya ve Yunanistan'ın yer aldığını belirtti. Beyaz Saray, iddialara ilişkin yorum istendiğinde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu konuda NATO ülkelerini eleştiren son açıklamalarına atıfta bulundu.

RUTTE: ABD HAYAL KIRIKLIĞI İÇİNDE

Konuya ilişkin CNN kanalına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte , "Şunu açıkça söyleyeyim, Başkan Trump bazı NATO müttefikleri konusunda açıkça hayal kırıklığı içinde. Ben de bunu anlayabiliyorum. Fakat görüşmede kendisine Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunun üs sağlama, lojistik, hava sahası geçişleri ve taahhütlerini yerine getirme konusunda yardımcı olduklarını belirttim. Ayrıca İran'ın nükleer ve balistik füze kapasitesinin zayıflatılmasının son derece kritik olduğu konusunda geniş bir destek bulunduğunu da. Bu kritik adımları bu aşamada sadece ABD atabiliyordu" dedi.

Rutte, Trump ile çok açık sözlü ve çok net bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İspanya ve Fransa gibi bazı ülkelerin ABD'nin taleplerini özellikle reddettiğinin hatırlatılması üzerine Rutte, "Fransa dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğu, bu tür durumlarda yapacaklarını söyledikleri şeyi yaptı. Yani Avrupa, son 6 hafta boyunca tamamen ABD için bir güç projeksiyonu platformu işlevi gördü. Evet, tüm ülkeler bu taahhütleri yerine getirmedi ve bu yüzden (ABD Başkanının) hayal kırıklığı yaşamasını tamamen anlıyorum" şeklinde konuştu.

"TRUMP'IN LİDERLİĞİNE HAYRANIM"

ABD Başkanı Trump'ın NATO'dan çıkmak istemesi konusunda ne kadar endişeli olduğu sorusuna doğrudan cevap vermeyen Rutte, "Bu, iki dost arasında geçen bir görüşmeydi. Kendisinin gösterdiği liderliğe gerçekten hayranım. Geçen yıl NATO zirvesinde yaptığı şey çok önemliydi. NATO müttefikleri, İran'ın nükleer ve balistik kapasitesini yok etme konusunda onunla aynı fikirde. Fakat Avrupalılar bunu diplomatik yollarla yapmak istiyordu. Fakat burada risk, çok uzun süre konuşmanız halinde Kuzey Kore örneğinde olduğu gibi artık geri dönülemez bir noktaya gelme ve onların nükleer kapasiteye ulaşmasıdır. Bu Avrupa için büyük bir risk. İsrail ve Orta Doğu için ise varoluşsal bir tehdit. Bu yüzden dünya, bu kapasitelerin zayıflatılmasıyla daha güvenli. Avrupa'da birçok kişi, bunu kabul ediyor ve sadece konuşarak çözmenin bizi o kritik noktayı kaçırmaya götürebileceğini anlıyor" diye konuştu.

