İngiltere merkezli New Statesman dergisi, Trump’ın İran politikalarını sert sözlerle eleştirerek ABD’nin küresel gücünün giderek zayıfladığına dikkat çekti. “Amerikan İmparatorluğunun Sonu” başlıklı analizin kapağında ABD’nin ulusal sembolü olan kel kartalın ‘okla vurulduğu’ bir görsel yer aldı.

ABD ile İran’ın, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını da kapsayan iki haftalık ateşkes üzerinde uzlaşması, uluslararası piyasalarda kısa süreli bir rahatlama yaşatsa da ateşkesin geleceği ve savaşın sonuçlarına dair tartışmalar hız kesmeden devam ediyor.

İngiltere merkezli The New Statesman dergisi, "Amerikan İmparatorluğunun Sonu” başlıklı analizinde ABD yönetiminin izlediği politikaları sert bir dille hedef aldı. Jonh Gray’in kaleme aldığı analizde, İran’a yönelik askeri adımların Washington için büyük bir stratejik hataya dönüşme riski taşıdığı vurgulandı.

İngiliz dergisinden Trumpı çıldırtacak analiz! Kartal kapağı dikkatlerden kaçmadı: Geri dönüşü olmayan yol

"TRUMP'IN SÖZLERİYLE SAHADAKİ GERÇEKLER BİRBİRİYLE ÖRTÜŞMÜYOR"

İran'a yönelik operasyonların henüz başında, 9 Mart tarihinde Florida’da yaptığı açıklamada operasyonu 'küçük bir gezi' olarak nitelendiren ve sürecin planlanandan hızlı ilerlediğini iddia eden Trump’ın sergilediği bu iyimser tablonun, sahadaki gelişmelerle örtüşmediği ifade edildi.

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR YOL"

Analizde, Trump’ın İran’a yönelik operasyonlarının başlangıçta hedeflenen “yok edilmiş nükleer kapasite” iddiasından saptığı vurgulandı. Şimdi ABD liderinin Hürmüz Boğazı’nı yeniden açma ve savaş öncesi düzene dönme çabasında olduğu belirtilirken, bunun “geri dönüşü olmayan bir yol” olduğu vurgulandı.

"ABD GÜÇLERİNİN BÖLGEDEN ÇEKİLMESİ DURUMUNDA KONTROL İRAN'A GEÇER"

Bölgedeki mevcut dengelerin kalıcı şekilde değiştiğine dikkat çekilirken, askeri müdahalenin ABD açısından ağır kayıplar doğurabileceği uyarısı yapıldı.

Uzman görüşlerine yer verilen değerlendirmede, ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi halinde kontrolün hızla yeniden İran’a geçeceği ve bunun bir çıkmaza yol açacağı ifade edildi. Ayrıca, İran’ın küresel ekonomi üzerindeki etkisini kullanarak stratejik üstünlüğünü koruduğu öne sürüldü.

Derginin kapağında, ABD’nin simgesi olan kel kartalın sırtından vurulmuş şekilde yere düşmüş olarak tasvir edilmesi de dikkatlerden kaçmadı.

İngiliz dergisinden Trumpı çıldırtacak analiz! Kartal kapağı dikkatlerden kaçmadı: Geri dönüşü olmayan yol

ABD-İRAN HATTINDA KIRILGAN ATEŞKES

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

İngiliz dergisinden Trumpı çıldırtacak analiz! Kartal kapağı dikkatlerden kaçmadı: Geri dönüşü olmayan yol

“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi. Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

