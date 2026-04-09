ABD–İran hattında sağlanan geçici ateşkesin gölgesinde İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, bu saldırıların İran’la varılan geçici ateşkes kapsamında olmadığını vurguladı. İran cephesinden ise “Aklınızı başınıza ancak ateş getirir” şeklinde sert bir mesaj geldi. Tahran ile Washington arasındaki kırılgan ateşkes kopma noktasına yaklaşırken, İran medyasında dikkat çeken bir not ile Lübnan temalı bir animasyon yayımlandı.

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

ABD, LÜBNAN’I ATEŞKES DIŞI BIRAKTI

Trump’ın açıklamalarının ardından ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını belirterek, "Asla böyle bir söz vermedik." dedi. ABD’nin Lübnan’ı ateşkes dışı bırakan açıklamalarına İran hattından tepki yağdı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, ABD'nin verdiği sözden dönmesinin başka bir örneği değilse nedir?" ifadelerini kullandı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı da söz konusu açıklamaya tepki göstererek, "Bir kez daha ateşkes kavramını anlamadığınızı ve sizi ancak ateşin aklınızı başınıza getireceğini gösterdiniz" açıklamasını yaptı.

"LÜBNAN'IN KANI BİZİM KANIMIZDIR"

Gelişmelerin ardından İran medyası dikkat çeken bir Lübnan animasyonu yayımladı.

Görüntüler,

“Lübnan’ın kanı bizim kanımızdır.

Çocukları bizim çocuklarımızdır.

Lübnan’ı asla terk etmeyeceğiz.

Biraz daha bekleyin.” notuyla servis edildi.

ABD-İRAN ARASINDA İSRAİL’İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi. Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası