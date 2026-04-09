İran'ın İslamabad Büyükelçisi, İsrail'in yeni ateşkesi tekrar tekrar ihlal etmesiyle ilgili şüphelere rağmen, üst düzey bir İran heyetinin ABD ile görüşmek üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geleceğini söyledi. ABD'yi müzakerelerde Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner’ın temsil edeceği biliniyor.

İslamabad, iki haftalık ateşkesin sağlanmasının ardından ABD ve İran heyetleri arasında görüşmelere ev sahipliği yapacak. İran Büyükelçisi Reza Amiri Moghadam, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail rejiminin diplomatik girişimi sabote etmek için tekrarlanan ateşkes ihlalleri nedeniyle İran kamuoyunda oluşan şüpheciliğe rağmen, Sayın Başbakan Şehbaz Şerif'in daveti üzerine İran heyeti, İran tarafından önerilen 10 maddelik bir çerçevede ciddi görüşmeler yapmak üzere bu gece İslamabad'a geliyor."



VANCE BAŞKANLIĞINDAKİ ABD HEYETİ YOLA ÇIKIYOR

ABD'yi Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner temsil edecek.

Görüşmelerin formatı henüz bilinmiyor.

Bu gelişme, Pakistanlı yetkililerin üst düzey görüşmeler öncesinde başkentte güvenlik önlemlerini artırması, diplomatik bölgeye giden ana yolları ve Başbakanlık Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere önemli hükümet binalarını kapatmasıyla aynı zamana denk geldi.

Resmi açıklamalara göre, İslamabad görüşmelerinin Cuma günü yapılması planlanıyor ve iki taraf arasında yakından takip edilmesi beklenen diplomatik temas için hazırlıklar sürüyor.

ASKERİ BİRLİKLER BÖLGEYİ TERK ETMEYECEK

ABD Başkanı Trump, anlaşma kesinleşene kadar tüm askeri birliklerin İran çevresinde kalacağını belirterek İran’da nükleer silah olmayacağını bir kez daha vurguladı. Trump, Hürmüz Boğazı’nın da açık ve güvenli olması gerektiğini kaydetti.

BEYAZ SARAY’IN ‘LÜBNAN’ AÇIKLAMASINA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Öte yandan Beyaz Saray’ın Lübnan’ı ateşkes dışı bırakan açıklamalarına tepki yağdı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt’in İran-ABD arasında varılan ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığına yönelik ifadelerini eleştirerek, “Bu, ABD'nin verdiği sözden dönmesinin başka bir örneği değilse nedir?" ifadelerini kullandı.

ABD-İRAN ARASINDA İSRAİL’İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi. Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası