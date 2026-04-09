ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkes kararının alınmasının ardından bölgeyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, anlaşma kesinleşene kadar tüm askeri birliklerin İran çevresinde kalacağını vurguladı.

İran'da nükleer silah olamayacağının altını çizen Trump, Hürmüz Boğazı'nın da açık ve güvenli olması gerektiğini belirtti.

Donald Trump paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

ABD'nin tüm gemileri, uçakları ve askeri personeli, ek mühimmat, silah ve halihazırda önemli ölçüde zayıflamış bir düşmanın ölümcül bir şekilde yargılanması ve imha edilmesi için uygun ve gerekli olan her şeyle birlikte, varılan gerçek anlaşma tamamen yerine getirilene kadar İran'da ve çevresinde kalmaya devam edecektir. Herhangi bir nedenle 'ki bu son derece düşük bir ihtimaldir' anlaşma yerine getirilmezse, o zaman daha önce hiç görülmemiş şekilde 'çatışma' başlayacak. Uzun zaman önce kararlaştırılmıştı ve tüm sahte söylemlere rağmen nükleer silah yok ve Hürmüz Boğazı açık ve güvenli olacak. Bu arada, büyük ordumuz dinleniyor, aslında bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor. Amerika geri döndü!