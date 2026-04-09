ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray’da basına kapalı bir görüşme yaptı. İran eksenli gelişmeler, Hürmüz Boğazı’nın durumu ve NATO-ABD ilişkilerinin ele alındığı değerlendirilen görüşme sonrası Trump’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Rutte, Beyaz Saray'da görüntülendi

"İHTİYACIMIZ OLDUĞUNDA NATO YANIMIZDA DEĞİLDİ"

Trump, Truth sosyal medya platformunda yayınladığı mesajda, "İhtiyacımız olduğunda NATO yanımızda değildi, ve tekrar ihtiyacımız olursa yine yanımızda olmayacak. Grönland’ı hatırlayın, o kocaman, kötü yönetilen buz kütlesini" ifadelerini kullandı.

