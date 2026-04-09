İhlas Haber Ajansı
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü! Sonrasında sitem etti
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basına kapalı bir görüşme yaptı. Trump, görüşme sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İhtiyacımız olduğunda NATO yanımızda değildi, ve tekrar ihtiyacımız olursa yine yanımızda olmayacak. Grönland’ı hatırlayın, o kocaman, kötü yönetilen buz kütlesini" ifadelerini kullandı.
Dünya 2 dk önce
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme yaptı ve görüşme sonrası yaptığı açıklamada NATO'nun geçmişte ve gelecekte ihtiyaç duyulduğunda yanında olmadığını belirtti.
- ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme yaptı.
- Görüşmede İran eksenli gelişmeler, Hürmüz Boğazı'nın durumu ve NATO-ABD ilişkilerinin ele alındığı değerlendirildi.
- Trump, NATO'nun ihtiyaç duyulduğunda yanında olmadığını ve tekrar ihtiyaç duyulduğunda da olmayacağını söyledi.
- Trump, NATO'nun yanında olmadığını belirtirken Grönland'ı örnek gösterdi.
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray’da basına kapalı bir görüşme yaptı. İran eksenli gelişmeler, Hürmüz Boğazı’nın durumu ve NATO-ABD ilişkilerinin ele alındığı değerlendirilen görüşme sonrası Trump’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
"İHTİYACIMIZ OLDUĞUNDA NATO YANIMIZDA DEĞİLDİ"
Trump, Truth sosyal medya platformunda yayınladığı mesajda, "İhtiyacımız olduğunda NATO yanımızda değildi, ve tekrar ihtiyacımız olursa yine yanımızda olmayacak. Grönland’ı hatırlayın, o kocaman, kötü yönetilen buz kütlesini" ifadelerini kullandı.
