Ticaret Bakanlığı, servis ücreti alan ve menüsündeki fiyat bilgilerinde eksiklik olan restoran için harekete geçti. Beyoğlu'ndaki işletmeye toplamda 560 bin TL'yi aşan idari para cezası kesildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin haklarının korunması ve piyasalarda şeffaf ticaret ortamının sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda gerçekleştirilen incelemelerde çeşitli mevzuat ihlalleri tespit edildi.

274 BİN TL PARA CEZASI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, denetimlerde işletmenin müşterilerden 'servis ücreti' adı altında ek ücret aldığı belirlendi. Yapılan incelemede, 6 Haziran tarihinde düzenlenen 69 farklı adisyonda servis bedeli tahsil edildiğinin ortaya çıkması üzerine işletmeye 274 bin 137 lira idari para cezası uygulandı.

BİRÇOK İHLAL ORTAYA ÇIKTI

Denetimlerde ayrıca iş yerinin giriş bölümünde yer alan menüde satışa sunulan bazı ürünlerin fiyat bilgilerinin bulunmadığı da tespit edildi. Toplam 72 ürünle ilgili fiyat bilgisinin eksik olduğu belirlenirken, bu ihlal nedeniyle işletmeye 286 bin 56 lira tutarında ek idari yaptırım uygulandı.

Öte yandan incelemeler sırasında 6 farklı üründe haksız fiyat artışı yapıldığı yönünde bulgulara ulaşıldı. Söz konusu ürünlerle ilgili dosyanın değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na gönderildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, fiyatlandırmada şeffaflığın sağlanması ve adil rekabet ortamının güçlendirilmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

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