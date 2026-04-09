ABD-İran ateşkes hattı Lübnan kriziyle kopma noktasına geldi. Tahran'ın "Sözünüzde durmadınız" resti sonrası Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği durdu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı da "Bir kez daha ateşkes kavramını anlamadığınızı ve sizi ancak ateşin aklınızı başınıza getireceğini gösterdiniz" açıklamasını yaptı.

İran ve ABD arasındaki ateşkes hattında ipler tamamen kopma noktasına geldi. Beyaz Saray’ın Lübnan’ı ateşkes dışı bırakan açıklamasına İran’dan "Sözünüzde durmuyorsunuz" tepkisi geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in düzenlediği basın toplantısına ilişkin bir görüntü paylaştı.

"SÖZÜNÜZDEN DÖNDÜNÜZ"

Bekayi, Leavitt'in görüntülerde yer alan ve İran-ABD arasında varılan ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığına yönelik ifadelerini eleştirdi. Bekayi, "Bu, ABD'nin verdiği sözden dönmesinin başka bir örneği değilse nedir?" ifadelerini kullandı.

ŞAHBAZ ŞERİF'İN AÇIKLAMASINI HATIRLATTI

Bekayi aynı paylaşımda ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in taraflar arasında varılan ateşkesi duyurduğu açıklamasını da paylaştı. Şerif'in açıklamasında, tarafların Lübnan dahil olmak üzere derhal her bölgede ateşkes konusunda mutabık kaldığı ifadeleri vurgulandı.

"SİZİ ATEŞ AKLINIZI BAŞINIZA GETİRECEK"

Ardından İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı İbrahim Azizi'den yeni bir açıklama geldi. Azizi, "Bir kez daha ateşkes kavramını anlamadığınızı ve sizi ancak ateşin aklınızı başınıza getireceğini gösterdiniz" açıklamasını yaptı.

HÜRMÜZ'DE GEMİLER DURDURULDU

Bu diplomatik kriz saatler içinde dünyanın en kritik enerji koridoru olan Hürmüz Boğazı’na yansıdı. Tahran’ın saldırılar durmazsa süreçten çekileceği restinin ardından, stratejik boğazda gemi trafiğinin durdurulduğu iddia edildi.

İran basınında yer alan haberlere göre, Hürmüz Boğazı çıkışına doğru ilerleyen "AURORA" adlı petrol tankerinin Umman’a bağlı Musandam Yarımadası kıyıları yakınlarında aniden rotasını değiştirerek 180 derecelik dönüş yaptığı ve tankerin, dönüşün ardından Basra Körfezi’nin iç kesimlerine yöneldiği bildirildi.

TANKER 180 DERECE DÖNDÜ

Haberde, geminin rota değişikliğinin uluslararası deniz taşımacılığı açısından en hassas bölgelerden biri olan İran’ın Lark Adası ile Musandam Yarımadası arasındaki dar geçitte gerçekleştiği, bölgenin yoğun enerji trafiği nedeniyle stratejik önem taşıdığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, Hürmüz Boğazı ve çevresinde gemilerin yaptığı 180 derecelik dönüşlerin genellikle operasyonel nedenler, idari kararlar ya da denetleyici otoriteler ile İran’a bağlı deniz devriye birimlerinin talimatları doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.

Öte yandan haberde, deniz trafiği izleme verilerine göre Hürmüz Boğazı’nda yalnızca İran ve Çin’e ait birkaç petrol tankerinin seyir halinde olduğunun gözlendiği ifade edildi.





