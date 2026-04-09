İsrail’in Lübnan saldırıları sonrası Tahran’ın karşılık vermeye çok yaklaştığı ancak Pakistan’ın araya girmesiyle sürecin diplomasiye evrildiği öne sürüldü.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, İsrail’in Lübnan’a yönelik son saldırılarının ardından bölgede tansiyonun tehlikeli bir seviyeye ulaştığını açıkladı. Hatibzade, Tahran yönetiminin söz konusu saldırılara karşılık vermek üzere kritik bir aşamaya geldiğini ancak son anda diplomatik girişimlerin devreye girdiğini ifade etti.

PAKİSTAN, SEYRİ DEĞİŞTİRDİ

İranlı yetkiliye göre, Pakistan’ın girişimleri sürecin seyrini değiştirdi. ABD’nin İsrail üzerindeki etkisini kullanarak saldırıları kontrol altına alacağı yönünde mesajlar iletildiğini belirten Hatibzade, bu gelişmenin İran’ın askeri karşılık kararını ertelemesinde etkili olduğunu dile getirdi.

KRİTİK SÜREÇ BAŞLIYOR

Öte yandan İran ile ABD arasında sağlanan ateşkes sonrası yeni bir diplomatik süreç başlıyor. Tarafların Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir araya gelmesi beklenirken, görüşmelerde Orta Doğu’da daha geniş kapsamlı bir barış zemininin ele alınacağı belirtiliyor.

Hatibzade, İran heyetinin görüşmelere katılmak üzere hazırlıklarını sürdürdüğünü aktararak, ABD tarafının da benzer bir yaklaşım içinde olduğunu düşündüklerini söyledi. Sürecin temel hedefinin kalıcı bir uzlaşıya ulaşmak olduğunu vurgulayan İranlı yetkili, özellikle Lübnan’daki gelişmelerin bu denklemin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti.

"BARIŞ PLANI LÜBNAN'I DA KAPSAMALI"

Açıklamasında ABD’ye de mesaj gönderen Hatibzade, Washington yönetiminin İsrail üzerindeki etkisini kullanarak saldırıları durdurması gerektiğini ifade etti. Bölgedeki herhangi bir barış planının Lübnan’ı da kapsaması gerektiğini belirten Hatibzade, önümüzdeki sürecin kritik olduğunu ve gelişmelerin yakından takip edildiğini sözlerine ekledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası