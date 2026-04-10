İlçe merkezi ve çevresindeki köyler beyaz örtüyle kaplanırken yüksek rakımlı köylerde yağışın daha yoğun olduğu kaydedildi.

Ardahan-Şavşat, Ardahan-Ardanuç ve Ilgar Dağı mevkilerinde buzlanma ve düşük görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Baharda çiçek açan ağaçların üzerine kar yağmasıyla iki mevsim bir arada yaşanırken meteoroloji yağışların süreceğini bildirdi.

Nisan ayında zirvenin beyaza bürünmesi doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için görsel şölen oluşturdu.

Eskişehir’de karla karışık yağmur uyarısına rağmen birçok vatandaş yağışa şemsiyesiz yakalandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN "SARI" KODLU UYARI

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak birçok il için kritik uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre; Osmaniye, Hatay, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Siirt, Batman, Van ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Özellikle 1600 metre rakım üzerindeki bölgeler ile Erzurum, Bitlis ve Ardahan’da kuvvetli kar yağışı tahmin ediliyor.

Bakanlık; sel, su baskını, çığ, heyelan ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.