Doğudan batıya her yerde kar var! Nisanda kış sürprizi: Bakanlıktan kritik uyarı geldi
Türkiye genelinde bahar mevsimi yaşanırken soğuk hava dalgasının etkisiyle birçok ilde sürpriz kar yağışları görüldü.
Nisan ayında gelen beyaz örtü yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkilerken ilginç görüntüler de oluşturdu.
İşte il il kar yağışının etkili olduğu bölgeler:
BİLECİK
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı.
İlçe merkezi ve çevresindeki köyler beyaz örtüyle kaplanırken yüksek rakımlı köylerde yağışın daha yoğun olduğu kaydedildi.
ANKARA
Başkent Ankara’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Özellikle Kirazyanı, Karaşar ve Ahlatlık bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
ARDAHAN
Ardahan genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde ulaşımı zorlaştırıyor.
Ardahan-Şavşat, Ardahan-Ardanuç ve Ilgar Dağı mevkilerinde buzlanma ve düşük görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
SAMSUN
Samsun’un kış turizm merkezi Ladik Akdağ’da nisan ortasında kış manzaraları geri döndü.
Sıcaklığın düşmesiyle zirve tamamen karla kaplanırken bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
AKSARAY
Aksaray’da hava sıcaklığının gece 1 dereceye kadar düşmesiyle şehir merkezine aniden kar yağdı.
Baharda çiçek açan ağaçların üzerine kar yağmasıyla iki mevsim bir arada yaşanırken meteoroloji yağışların süreceğini bildirdi.
MUŞ
Yoğun kar ve tipinin vurduğu Muş’ta kırsal bölgelerde ulaşım durma noktasına geldi.
Kapanan köy yollarında mahsur kalan vatandaşlar için İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle karla mücadele çalışması başlattı.
BURSA
Bursa kent merkezinde yağmur ve dolu etkili olurken Türkiye’nin önemli turizm merkezi Uludağ’da kar yağışı görüldü.
Nisan ayında zirvenin beyaza bürünmesi doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için görsel şölen oluşturdu.
KASTAMONU
Kastamonu’da günlerdir yüksek kesimlerde etkili olan yağış akşam saatlerinde il merkezine indi.
Lapa lapa yağan kar park halindeki araçları ve çatıları beyaza bürüdü.
ESKİŞEHİR
Eskişehir’de karla karışık yağmur uyarısına rağmen birçok vatandaş yağışa şemsiyesiz yakalandı.
Nisan ayında yağan kar alışılagelmişin dışında görüntülere sahne oldu.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN "SARI" KODLU UYARI
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak birçok il için kritik uyarılarda bulundu.
Yapılan açıklamaya göre; Osmaniye, Hatay, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Siirt, Batman, Van ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Özellikle 1600 metre rakım üzerindeki bölgeler ile Erzurum, Bitlis ve Ardahan’da kuvvetli kar yağışı tahmin ediliyor.
Bakanlık; sel, su baskını, çığ, heyelan ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.