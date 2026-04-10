Side Antik Kenti’nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında, Geç Antik Çağ’a tarihlenen bir yapı restore edilerek Side Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürüldü; kent, yeni sergi kurgusuyla geçmişi farklı temalar üzerinden anlatan ikinci müzesine kavuştu

KORAY ERDOĞAN - Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras” projesi kapsamında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarıyla dikkat çeken bir dönüşümden geçiyor. Bu süreçte, yıkılma tehlikesi altındaki bir antik hastane yapısı restore edilerek Side Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürüldü ve kent ikinci müzesine kavuştu.

Antalya’daki Side Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi’nin “Öte Taraf Side” olarak adlandırılan sergisinden bir görünüm, 8 Nisan 2026. (Fotoğraf: Koray Erdoğan)

Kazı başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, Türkiye Gazetesi’ne yaptığı değerlendirmede, söz konusu yapının Geç Antik Çağ’da inşa edildiğini ve araştırmacılar tarafından bugüne kadar işlik, konaklama yapısı, bakım evi veya hastane olarak işlev görmüş olabileceğinin değerlendirildiğini belirtti. Yapının kazı ve onarım çalışmalarının ardından yeni bir işlevle yeniden kullanıma açıldığını aktaran Alanyalı, 1947’den bu yana Side Müzesi’nde bulunan bazı eserler ile yeni buluntuların bu yeni müzede sergilenmeye başlandığını ifade etti.

Side Antik Kenti kazıları başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, Side Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi’nin girişinde yapılan röportaj sırasında poz veriyor, 8 Nisan 2026. (Fotoğraf: Koray Erdoğan)

NEKROPOLDEN MÜZEYE: “ÖTE TARAF SİDE” KAVRAMI NASIL ANLATILIYOR?

Müzenin alt katında, antik kentin nekropollerinden (antik mezarlık alanları) getirilen lahitler, mezar stelleri (mezar taşları) ve altarlar (sunaklar) sergileniyor. Bu bölüm “Öte Taraf Side” olarak adlandırılıyor. Alanyalı, bu ismin hem ölümden sonra farklı bir dünyaya geçiş inancına hem de antik dönemde mezarlıkların kent surlarının dışında yer almasına gönderme yaptığını belirtiyor.

Antalya’daki Side Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi’nden bir görünüm, 8 Nisan 2026. (Fotoğraf: Koray Erdoğan)

“Other Side” ifadesinin İngilizce karşılığının da Side adını çağrıştırdığına dikkat çekilirken, antik kentin isminin yerel bir dil olan Sidece’de “nar” anlamına geldiği ve bu motifin sikkelerden anıtlara kadar birçok eserde görülebildiği vurgulanıyor.

Antalya’daki Side Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi’nden bir görünüm, 8 Nisan 2026. (Fotoğraf: Koray Erdoğan)

MİTOLOJİYLE ÖRNEK BİR ANLATI: “YAPILAR FISILDARSA”

Müzenin üst katında ise kazılar sırasında yapının doğu ve batı kısmında yapılan kazılardan ortaya çıkarılan eserler sergileniyor. Bu bölümde Side’nin önemli yapıları, mitolojik anlatılar üzerinden ziyaretçilere sunuluyor.

Arif Müfid Mansel Müzesi’nin ikinci katında, Side’deki önemli kamusal yapılar ve kültler bir araya getirilerek, ziyaretçilerin Side’yi mitolojik bir perspektiften ve şiirsel bir dille deneyimlemesi amaçlanmaktadır.

Side Antik Kenti kazıları başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, gazeteci Koray Erdoğan ile birlikte röportaj sonrasında poz veriyor, 8 Nisan 2026. (Fotoğraf: Türkiye Gazetesi)

GEÇMİŞ ORTAYA ÇIKARILIRKEN KENT YENİDEN AYAĞA KALDIRILIYOR

Side’de yürütülen çalışmalar yalnızca müzeyle sınırlı kalmıyor. Antik kentin cadde ve sokakları ile yapıları yeni kazılarla ortaya çıkarılırken, bir taraftan da koruma onarım çalışmaları ile ziyarete açılıyor. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Side, tarihi dokusu ile deniz ve plaj turizmini bir araya getirerek ziyaretçi çekmeye ve Ülkemiz Turizmini tüm yıla yaymayı hedefliyor.

Antalya’daki Side Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi’nden bir görünüm, 8 Nisan 2026. (Fotoğraf: Koray Erdoğan)

M.Ö. 9.-8. yüzyıla kadar uzanan geçmişiyle Pamfilya’nın en önemli liman kentlerinden biri olan Side, 1947’den bu yana süren kazılarla her yıl yeni bir görünüm kazanıyor. Son yıllarda “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında yapılan yatırımlarla birlikte, antik kalıntılar yalnızca bilimsel çalışmalarla sınırlı kalmıyor, gün yüzüne çıkarılarak, aynı zamanda ziyaretçilere etkileyici bir görsel deneyim sunacak şekilde düzenleniyor.

Antalya’daki Side Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi’nden bir görünüm, 8 Nisan 2026. (Fotoğraf: Koray Erdoğan)

GECE TURİZMİYLE ÖNE ÇIKAN ANTİK KENT

Projeler kapsamında yapılan aydınlatma çalışmalarıyla Side, özellikle gece turizmiyle öne çıkıyor. Gün batımının ardından ışıklandırılan antik tiyatro, agora, hamam yapıları, liman ve tapınaklar ziyaretçilere farklı bir atmosfer sunuyor. Gün içinde sıcak havadan kaçınan ziyaretçiler, akşam saatlerinde kenti gezerek adeta tarih içinde bir yolculuğa çıkıyor.

Antalya’daki Side Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi’nden bir görünüm, 8 Nisan 2026. (Fotoğraf: Koray Erdoğan)

Kültürel mirası ve doğal güzellikleri bir araya getiren Side, hem gündüz hem gece sunduğu manzaralarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Antalya’daki Side Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi’nden bir görünüm, 8 Nisan 2026. (Fotoğraf: Koray Erdoğan)

Antalya’daki Side Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi’nden bir görünüm, 8 Nisan 2026. (Fotoğraf: Koray Erdoğan)

Antalya’daki Side Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi’nden bir görünüm, 8 Nisan 2026. (Fotoğraf: Koray Erdoğan)

Antalya’daki Side Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi’nden bir görünüm, 8 Nisan 2026. (Fotoğraf: Koray Erdoğan)

