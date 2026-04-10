Cannes’da usta isimler yarışacak! Üç TRT ortak yapımı festivalde
79. Cannes Film Festivali’nin ana yarışma seçkisi açıklandı. Usta yönetmenlerin yeni yapımlarıyla dikkat çeken festivalde, üç TRT ortak yapımı film de “Ana Yarışma” kategorisinde gösterilecek.
79. Cannes Film Festivali'nin programı açıklandı ve bu yıl 21 film Altın Palmiye için yarışacak, ayrıca TRT ortak yapımı üç film de Ana Yarışma kategorisinde yer alacak.
- 79. Cannes Film Festivali 12-23 Mayıs tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek.
- Festivalde 21 eser Altın Palmiye ödülü için yarışacak.
- Pawel Pawlikowski ve Pedro Almodovar gibi yönetmenlerin yeni filmleri festivalde gösterilecek.
- TRT ortak yapımı Asghar Farhadi'nin “Parallel Tales”, Ryusuke Hamaguchi’nin “All of a Sudden” ve Andrey Zvyagintsev’in “Minotaur” adlı filmleri Ana Yarışma kategorisinde yer alacak.
MURAT ÖZTEKİN - 79. Cannes Film Festivali’nin programı dün açıklandı. 12-23 Mayıs tarihlerinde Fransa’da yapılacak prestijli festivalde, aralarında Pawel Pawlikowski ve Pedro Almodovar gibi usta yönetmenlerin yeni filmlerinin de olduğu 21 eser “Altın Palmiye” mükâfatı için yarışacak.
TRT ortak yapımı üç film de festivalde yer alacak. Asghar Farhadi’nin “Parallel Tales” (Paralel Masallar), Ryusuke Hamaguchi’nin “All of a Sudden” (Bir Anda) ve Andrey Zvyagintsev’in “Minotaur” adlı TRT ortak yapımı filmleri, “Ana Yarışma” kategorisinde gösterilecek.
