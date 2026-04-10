79. Cannes Film Festivali’nin ana yarışma seçkisi açıklandı. Usta yönetmenlerin yeni yapımlarıyla dikkat çeken festivalde, üç TRT ortak yapımı film de “Ana Yarışma” kategorisinde gösterilecek.

MURAT ÖZTEKİN - 79. Cannes Film Festivali’nin programı dün açıklandı. 12-23 Mayıs tarihlerinde Fransa’da yapılacak prestijli festivalde, aralarında Pawel Pawlikowski ve Pedro Almodovar gibi usta yönetmenlerin yeni filmlerinin de olduğu 21 eser “Altın Palmiye” mükâfatı için yarışacak.

TRT ortak yapımı üç film de festivalde yer alacak. Asghar Farhadi’nin “Parallel Tales” (Paralel Masallar), Ryusuke Hamaguchi’nin “All of a Sudden” (Bir Anda) ve Andrey Zvyagintsev’in “Minotaur” adlı TRT ortak yapımı filmleri, “Ana Yarışma” kategorisinde gösterilecek.

