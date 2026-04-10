İstanbul’daki Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı’nda tarihi eserler bilimsel yöntemlerle yeniden hayat buluyor. Ahşap lahitlerden tarihi halılara kadar birçok kültür varlığı titiz çalışmalarla geleceğe hazırlanıyor.

MURAT ÖZTEKİN - Kültür varlıkları, restorasyon ve konservasyon çalışmalarıyla korunarak geleceğe aktarılıyor.

İstanbul’daki Atatürk Havalimanı içinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı’nda yürütülen çalışmalar, bilimsel yöntemler ve özgün malzemeye uygun tekniklerle gerçekleştiriliyor. Son olarak İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonunda yer alan ahşap lahitler, restorasyona alındı. Çalışmalarda, farklı ışık teknikleri kullanılarak bozulmalar kaydedilerek özgün malzemeye uyumlu sağlamlaştırma yapıldı.

Restorasyon çalışmalarında müzelere ait tekstil eserleri de konservasyon safhasından geçirildi. Kocaeli Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesine ait halılar ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Müzesine ait sancak üzerinde yürütülen çalışmalar tamamlandı.

