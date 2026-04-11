Kaydet

Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir markette, iki kadının 15 bin TL değerindeki ürünleri çalarak çanta ve kıyafetlerinin altına sakladığı anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Durumdan şüphelenen market yöneticilerinin kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızlık olayını fark etmesi ve polise ihbarda bulunmasının ardından, emniyet ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası