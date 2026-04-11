Fenerbahçeli yönetici Ali Gürbüz, Süper Lig'de Kayserispor'u farklı mağlup ettikleri müsabakanın ardından şampiyonluk yarışı ve hakem kararlarına ilişkin açıklamalar yaptı. Son ana kadar liderlik mücadelesi vereceklerini kaydeden Gürbüz, Kayserispor maçın hakem yönetimini eleştirerek adil bir lig istediklerini söyledi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u 4-0 yendiği karşılaşma sonrası sarı lacivertli yönetici Ali Gürbüz, açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Şampiyonluk yarışına ilişkin konuşan Gürbüz, "Bizi mücadelemizden kimse geri çeviremeyecek! Şampiyon olana kadar devam edecek. Sahada mücadele eden takımımıza teşekkür ederiz. Buraya gelen taraftarlara teşekkür ederiz. Suni gündem ile oluşturulmak istenen bir şeyler var, biz takımdaki havayı bozmamaya çalışıyoruz. Suni gündeme aldırmıyoruz. Son maça kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyoruz." dedi.

Ali Gürbüz

"ADİL BİR LİG İSTİYORUZ"

"TFF ile görüşmeniz olacak mı?" sorusunu cevaplayan Ali Gürbüz "İlk yarı hakem oynatmamaya yönelik kararlar verdi. Verilmeyen kırmızı kart ve ikinci sarı kartlardan sıkıntı çektik. İlk yarı biterken bulduğumuz gol sonrası daha rahat bir maç oldu. Görüşmelerimiz olacak, her zaman temas halindeyiz. Temasları sıklaştıracağız. Fenerbahçe lehine bir şey istemiyoruz, adil bir lig istiyoruz. Bizim tek derdimiz adalet!" ifadelerini kullandı.

