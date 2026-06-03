Trump'tan 'kaplan' lakaplı lidere destek!
ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'da Kolombiya'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde 'kaplan' lakaplı aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella'yı desteklediğini açıkladı.
- Trump, 'Kaplan' lakaplı Espriella'yı ilk turdaki başarısından dolayı tebrik etti.
- Trump, Espriella'nın cumhurbaşkanı olması durumunda Kolombiya ekonomisini büyütme, istihdam yaratma, ticareti teşvik etme, yasa dışı göçü durdurma, suç ve uyuşturucuyla mücadele etme ve hukuk ile düzeni yeniden tesis etme konularında büyük başarı elde edeceğini belirtti.
- Trump, Espriella'ya tam ve eksiksiz desteğini sunmaktan onur duyduğunu ifade etti.
- Kolombiya'da 31 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştır.
- Vatan Savunucuları Hareketi adayı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62'sini, Tarihsel İttifak adayı Ivan Cepeda ise oyların yüzde 41,13'ünü almıştır.
- De la Espriella ile Cepeda, 21 Haziran'da yapılacak ikinci turda cumhurbaşkanlığı için yarışacak.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Abelardo de la Espriella'ya tam destek verdiğini vurguladı.
"Kaplan" lakaplı Espriella'yı ilk turdaki başarısından dolayı tebrik eden Trump, 21 Haziran'da yapılacak ikinci tur seçimlerinde "radikal solculara" karşı zafer kazanacağına inandığını belirtti.
Trump, "Cumhurbaşkanı olarak Abelardo, Kolombiya'da ekonomiyi büyütme, istihdam yaratma, ticareti teşvik etme, yasa dışı göçü durdurma, suç ve uyuşturucuyla mücadele etme ve hukuk ve düzeni yeniden tesis etmede büyük bir başarı elde edecektir." ifadelerini kullandı.
"DESTEĞİMİ SUNMAKTAN ONUR DUYARIM"
Kolombiya seçimlerinin ABD açısından da önemli olduğunu vurgulayan Trump, paylaşımında "Hayatındaki muazzam başarıları ve bana verdiği siyasi destek nedeniyle, Abelardo'ya tam ve eksiksiz desteğimi sunmaktan onur duyarım." ifadelerine yer verdi.
SEÇİM İKİNCİ TURA KALMIŞTI
Kolombiya'da 31 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın gerekli oy oranına ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.
Vatan Savunucuları Hareketi (Defensores de la Patria) adayı aşırı sağcı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62'sini alarak yarışı önde tamamlarken, iktidar partisi Tarihsel İttifak'ın (Pacto Historico) sol görüşlü adayı Ivan Cepeda ise oyların yüzde 41,13’ünü alarak seçimde ikinci sırada yer almıştı.
Hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle, en fazla oy alan De la Espriella ile Cepeda, 21 Haziran'da yapılacak ikinci turda cumhurbaşkanlığı için yarışacak.