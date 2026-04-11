Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de Kayserispor'u farklı yendikleri maçın ardından değerlendirmeler yaptı. Gol yemeden kazanmanın önemli olduğunu belirten İtalyan teknik adam, "Savunma güvenliği önemli. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı. Skriniar'ın ilk devrenin sonunda oyundan alınmasına dair konuşan Tedesco, "Plan, Skriniar'ı 90 dakika oynatmamaktı. Devre arasında problem yaşadığı bölgede yorgunluk hissettiğini söyledi. Riske etmedik." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN ATAK DA BERABER, SAVUNMA DA BERABER!"

Gol yemeden kazanmanın önemli olduğunu belirten Tedesco, "Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Savunma güvenliği önemli. Kayserispor asla pes etmeyen bir takım. 3-0'ken bile diyagonel paslar, ortalar denediler. Bu milli arada ana konumuz buydu. Buna odaklandık. Ceza sahası içinde savunmayı çalıştık. Bunlar önemliydi. Antrenmanlarda çalıştığımız için mi aldık bu sonuçları, bilmiyorum, önemli de değil. Önemli olan atak da beraber, savunma da beraber!" diye konuştu.

Fenerbahçe Futbol Takımı

"BAZI ŞEYLERİ ADAPTE ETMENİZ GEREKİR"

Oyuncularıyla sık sık yaptığı konuşmalara değinen İtalyan çalıştırıcı, "Bazen saha içerisinde bazı şeyleri adapte etmeniz gerekir. Oyun, dinamik bir oyun. Bazı bölgeler, bazı boşluklar oluyor. Analiz ekibi de maç içinde gördüğü bir şeyi aktarıyor. Oyuncuları çok fazla bilgiye boğmak istemiyoruz maç içinde ama faydalıysa aktarıyoruz." dedi.

"PLAN, SKRİNİAR'I 90 DAKİKA OYNATMAMAKTI"

Milan Skriniar'ın ikinci devrede oyundan alınmasına ilişkin konuşan Tedesco, "Plan, Skriniar'ı 90 dakika oynatmamaktı. Devre arasında problem yaşadığı bölgede yorgunluk hissettiğini söyledi. Riske etmedik. Bir sonraki maça 6 gün var. Her gün daha iyi oluyor." açıklamasını yaptı.

