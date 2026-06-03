A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etmek üzere ABD'ye geldi. Milli Takım kafilesini Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Miami Başkonsolosu Resul Şahinol karşıladı.

İstanbul'dan kalkan özel uçakla yolculuğa başlayan ay-yıldızlı kafile, ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Miami Başkonsolosu Resul Şahinol karşıladı.

Türk taraftarlar, kafileyi tezahüratlarla karşıladı

OTEL GİRİŞİNDE TEZAHÜRAT

Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçerken, kafileyi otel girişinde Türk taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla destekledi. Başkan Hacıosmanoğlu da yolculuğun iyi geçtiğini söyledi.

Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu'nda yer alan milliler, turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Inter Miami Stadı'nda Venezuela ile oynayacak. Bu karşılaşma ile Miami'deki hazırlıklarını tamamlayacak milli takım, 7 Haziran'da ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kasabasına gidecek.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

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