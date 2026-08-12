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Anaokulu ve ilkokul ne zaman açılıyor, kayıtlar ne zaman? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı

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Anaokulu ve ilkokul ne zaman açılıyor, kayıtlar ne zaman? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı
Fotoğraf Başlığı Anaokulu ve ilkokul ne zaman açılıyor, kayıtlar ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi açıklandı. Yeni eğitim döneminin başlamasına kısa süre kala özellikle anaokulu ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin velileri ''Anaokulu ve ilkokul ne zaman açılıyor, kayıtlar ne zaman?'' araştırmaya başladı. İşte, MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi...

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MEB'in yayımladığı takvime göre yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için ise normal ders başlangıcından önce uyum eğitimi uygulanacak. Peki, anaokulu ve ilkokul ne zaman açılıyor, kayıtlar ne zaman?

ANAOKULU VE İLKOKUL NE ZAMAN AÇILIYOR?

2026-2027 eğitim öğretim yılında anaokulu ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Tüm öğrenciler için yeni eğitim öğretim yılının birinci dönemi ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

ANAOKULU VE İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıtları Temmuz ayında başladı. Kayıtlar öğrencilerin MERNİS'teki yerleşim yeri adresleri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor. Veliler 3 Ağustos 2026'dan itibaren e-Okul veya e-Devlet üzerinden çocuklarının yerleştirildiği okulu sorgulayabiliyor.

Anaokulu ve ilkokul ne zaman açılıyor, kayıtlar ne zaman? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı
Başlık ResmiAnaokulu ve ilkokul ne zaman açılıyor, kayıtlar ne zaman? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı

2026-2027 İLK VE İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak.

Anaokulu ve ilkokul ne zaman açılıyor, kayıtlar ne zaman? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı
Başlık ResmiAnaokulu ve ilkokul ne zaman açılıyor, kayıtlar ne zaman? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı

2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2027 yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

Anaokulu ve ilkokul ne zaman açılıyor, kayıtlar ne zaman? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı
Başlık ResmiAnaokulu ve ilkokul ne zaman açılıyor, kayıtlar ne zaman? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı

2027 YAZ TATİLİ NE ZAMAN, OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

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Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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