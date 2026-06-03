İhlas Haber Ajansı
Alkollü sürücü merakına yenildi! 65 bin lira ceza yedi
Kayseri’de metruk haldeki müstakil ikamette çıkan yangını merak ederek olay yerine gelen alkollü sürücü S.Ü. merakına yenildi. Ehliyetinin olmadığı ve 1.69 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 65 bin TL idari para cezası yazıldı.
Özetle DinleAlkollü sürücü merakına yenildi! 65 bin lira ceza ...
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Gündem 2 dk önce
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Kayabaşı Mahallesi'nde çıkan yangını merak eden ehliyetsiz ve alkollü bir sürücüye toplam 65 bin TL para cezası kesildi.
- Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 75. Sokak'ta metruk bir ikamette yangın çıktı.
- Yangını merak eden S.Ü. otomobiliyle olay yerine geldi.
- Ekiplerce ehliyetsiz olduğu tespit edilen S.Ü.'nün alkollü olduğu şüphesi üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
- Yapılan kontrollerde S.Ü.'nün 1.69 promil alkollü olduğu belirlendi.
- S.Ü.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından toplam 65 bin TL idari para cezası uygulandı.
- S.Ü. ehliyet başvurusunu en erken 6 ay sonra yapabilecek.
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Kayabaşı Mahallesi 75. Sokak’ta metruk haldeki bir ikamette yangın çıktı. Yangını merak eden S.Ü., otomobiliyle olay yerine geldi.
ALKOLLÜ ÇIKTI
Ekipler tarafından ehliyetsiz olduğu tespit edilen S.Ü.’nün alkollü olduğundan da şüphelenen ekiplerin haber vermesi üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler geldi. Yapılan kontrollerde, S.Ü.’nün 1.69 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
PARA CEZASI YAZILDI
Alkollü sürücüye ‘ehliyetsiz araç kullanmak’ ve ‘alkollü araç kullanmak’ suçlarından toplamda 65 bin TL idari para cezası yazıldı. Ehliyetsiz ve alkollü sürücü S.Ü. ehliyet başvurusunu en erken 6 ay sonra yapabilecek.
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