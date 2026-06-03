Kayseri’de metruk haldeki müstakil ikamette çıkan yangını merak ederek olay yerine gelen alkollü sürücü S.Ü. merakına yenildi. Ehliyetinin olmadığı ve 1.69 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 65 bin TL idari para cezası yazıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Kayabaşı Mahallesi 75. Sokak’ta metruk haldeki bir ikamette yangın çıktı. Yangını merak eden S.Ü., otomobiliyle olay yerine geldi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Ekipler tarafından ehliyetsiz olduğu tespit edilen S.Ü.’nün alkollü olduğundan da şüphelenen ekiplerin haber vermesi üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler geldi. Yapılan kontrollerde, S.Ü.’nün 1.69 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Alkollü sürücü merakına yenildi! 65 bin lira ceza yedi

PARA CEZASI YAZILDI

Alkollü sürücüye ‘ehliyetsiz araç kullanmak’ ve ‘alkollü araç kullanmak’ suçlarından toplamda 65 bin TL idari para cezası yazıldı. Ehliyetsiz ve alkollü sürücü S.Ü. ehliyet başvurusunu en erken 6 ay sonra yapabilecek.

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