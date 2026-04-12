Galatasaray, bu sezon ilk yenilgiyi tattıran Kocaeli’yi ağırlıyor. Körfez’deki maç sonrasında yaşananlar yüzünden yapılan karşılıklı açıklamalarla karşılaşma daha da ilginç hâle geldi. Cimbom, hesabı kapatmak istiyor…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Hafta içindeki erteleme maçında Göztepe’yi yenerek rahat bir nefes alan Galatasaray, ligin 29. haftasında Kocaelispor’u ağırlayacak. Ancak bu karşılaşma sıradan bir lig maçı olmanın ötesine geçti. Kocaelispor, ligin ilk yarısında 12. haftada 1-0 kazanarak Galatasaray’a ilk mağlubiyetini tattıran takım olmuştu. Bu maçtan sonra stat hoparlöründen çalınan “Şinanay” şarkısı ve Kocaelispor Başkanı Recep Durul’un “Adalet olunca Kocaelispor’un aşamayacağı engel yok” sözleri büyük yankı uyandırmıştı.

Torreira, Yunus, Eren

TARAFTAR STADA KOŞACAK

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’ın geçtiğimiz günlerde “Teknik heyetimiz ve taraftarlarımız nasıl muamele gördüyse bizden de aynısını görecekler’’ çıkışı polemiği yeniden alevlendirdi. Galatasaray, Rams Park’ta Kocaelispor’u yenerek hem ilk maçın hesabını kapatmak hem de şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız kapatmak istiyor. Sarı kırmızılı taraftarlar da bu maça büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkarılan biletlerin tamamı tükenirken bu akşam tribünlerde yaklaşık 50 bin taraftarın olması bekleniyor.

Barış Alper Yılmaz

BARIŞ YİNE FORVETTE

Galatasaray’da Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Kocaelispor’a karşı görev alamayacak. Okan Buruk, Göztepe maçında olduğu gibi en uçta yine Barış Alper’e görev verecek, Mauro İcardi kulübede oturacak.

MUHTEMEL KADROLAR

Galatasaray

Uğurcan

Boey

Davinson

Abdülkerim

Jakobs

Lemina

Torreira

Sara

Sane

Sallai

Barış Alper

Kocaelispor

Serhat

Ahmet Oğuz

Dijksteel

Smolcic

Rivas

Sissoho

Show

Keita

Agyei

Serdar Dursun

Tayfur



Haberle İlgili Daha Fazlası