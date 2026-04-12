Galatasaray'ın Kocaelispor maçı 11'i netleşiyor! Osimhen...
Galatasaray, bu sezon ilk yenilgiyi tattıran Kocaeli’yi ağırlıyor. Körfez’deki maç sonrasında yaşananlar yüzünden yapılan karşılıklı açıklamalarla karşılaşma daha da ilginç hâle geldi. Cimbom, hesabı kapatmak istiyor…
- Kocaelispor, ligin ilk yarısında Galatasaray'ı 1-0 yenerek sarı-kırmızılılara ilk mağlubiyetini tattırmıştı.
- Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın açıklamaları polemiği yeniden alevlendirdi.
- Galatasaray-Kocaelispor maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi, biletler tükendi ve yaklaşık 50 bin taraftarın stadda olması bekleniyor.
- Galatasaray'da Victor Osimhen, Kocaelispor maçında görev alamayacak; Barış Alper forvette görev alacak.
ALİ NACİ KÜÇÜK - Hafta içindeki erteleme maçında Göztepe’yi yenerek rahat bir nefes alan Galatasaray, ligin 29. haftasında Kocaelispor’u ağırlayacak. Ancak bu karşılaşma sıradan bir lig maçı olmanın ötesine geçti. Kocaelispor, ligin ilk yarısında 12. haftada 1-0 kazanarak Galatasaray’a ilk mağlubiyetini tattıran takım olmuştu. Bu maçtan sonra stat hoparlöründen çalınan “Şinanay” şarkısı ve Kocaelispor Başkanı Recep Durul’un “Adalet olunca Kocaelispor’un aşamayacağı engel yok” sözleri büyük yankı uyandırmıştı.
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları üzecek sözler
TARAFTAR STADA KOŞACAK
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’ın geçtiğimiz günlerde “Teknik heyetimiz ve taraftarlarımız nasıl muamele gördüyse bizden de aynısını görecekler’’ çıkışı polemiği yeniden alevlendirdi. Galatasaray, Rams Park’ta Kocaelispor’u yenerek hem ilk maçın hesabını kapatmak hem de şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız kapatmak istiyor. Sarı kırmızılı taraftarlar da bu maça büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkarılan biletlerin tamamı tükenirken bu akşam tribünlerde yaklaşık 50 bin taraftarın olması bekleniyor.
BARIŞ YİNE FORVETTE
Galatasaray’da Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Kocaelispor’a karşı görev alamayacak. Okan Buruk, Göztepe maçında olduğu gibi en uçta yine Barış Alper’e görev verecek, Mauro İcardi kulübede oturacak.
MUHTEMEL KADROLAR
Galatasaray
Uğurcan
Boey
Davinson
Abdülkerim
Jakobs
Lemina
Torreira
Sara
Sane
Sallai
Barış Alper
Kocaelispor
Serhat
Ahmet Oğuz
Dijksteel
Smolcic
Rivas
Sissoho
Show
Keita
Agyei
Serdar Dursun
Tayfur