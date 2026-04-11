Kariyerini İtalyan devi Inter'de sürdüren A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, milli takım tercihi ve hedeflerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Galatasaray'ın transfer listesinde olan Çalhanoğlu, Milano ekibiyle şampiyonluklar kazanmak istediğini belirterek takımda kalmak istediğinin mesajını verdi. A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılmasına ilişkin konuşan milli yıldız, "24 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası’na gidiyoruz. Kaptan olarak yaşadığım muazzam bir duygu bu." dedi.

Inter'in 32 yaşındaki milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu, La Repubblica'ya verdiği röportajda birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Roma’ya attığın gol...

"Bastoni'nin ortayı yapamadığını anladım ve pozisyon aldım. Zielinski beni gördü ve topu bana attı. Arkamda kimse olmadığını kontrol ettim, topu önüme alıp vurdum. Ama bu en güzel golüm değildi. Verona’ya attığım gol daha köşeye gidiyordu."

Bazıları kaleci Svilar’ı suçladı…

"Onu eleştirenlere bir tavsiyem var: Kendileri kaleye geçsinler ve bakalım çıkarabilecekler mi? Kaleci ağırlığını kaydırdıktan sonra top yön değiştiriyor."

Hakan Çalhanoğlu

Maçtan önce takım içinde konuşma yaptınız mı?

"Önemli anlarda sık sık konuşuruz. Herkesin daha fazlasını vermesi ve daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledik. Bir puanla kaçan şampiyonluk hâlâ aklımızda, aynı şeyin tekrar olmasını istemiyoruz. İşe yaradı. Böyle devam edip işi bir an önce bitirmeliyiz."

Genç oyuncular sizi dinliyor mu?

"Bizi dinliyorlar. Inter’de işlerin nasıl yürüdüğünü anladılar. Çıtayı yüksek tutuyoruz, her zaman kendini kanıtlaman gerekiyor."

Como’ya karşı oynanacak maçlar hakkında ne düşünüyorsun?

İyi bir takım, iyi bir kadroya sahipler. Dikkatli olmalı ve kendi oyunumuzu oynamalıyız.

Inter yine Martinez'den yoksun. Onun gibi bir kaptana sahip olmak ne kadar önemli?

"O yokken eksikliği hissediliyor. Hem çok gol attığı hem de tehlikeli olduğu için. Ayrıca karakter olarak da önemli. Ama soyunma odasında sadece o yok; Sommer, Akanji, Acerbi gibi tecrübeli ve karakterli oyuncular da var."

Hakan Çalhanoğlu

Kendi performansından memnun musun?

"İstatistikler açık: Her yıl gelişiyorum ya da en azından düşüş yaşamıyorum (sakatlıklar hariç). İyileşme sürecini yönetme konusunda gelişmem gerekiyor. Vücudumu dinlemeli, gerektiğinde dinlenmeliyim. Bana kalsa her zaman antrenman yapardım ama bu her zaman iyi bir fikir olmayabilir."

Futbolcu olarak hayalin nedir?

Inter ile büyük kupalar kazanmak. İki Şampiyonlar Ligi finali kaybettikten sonra hedefim bu. Ayrıca Türkiye ile Dünya Kupası var.

Senin gibi Almanya’da doğmuş ancak Alman milli takımını seçmiş Türk futbolcularla hiç konuştun mu?

"Elbette. Ve kalbimin sesini dinleyerek doğru seçimi yaptığımı düşünüyorum. 24 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası’na gidiyoruz. Kaptan olarak yaşadığım muazzam bir duygu bu. Alman milli takımında Türk kökenli futbolcu olmayacak."

Dünya Kupası’na katılamayacak İtalyan takım arkadaşlarınızı teselli etmeye çalıştın mı?

"Onları kucakladım. Böyle anlarda sözlerin pek bir anlamı yok. Gerçek yardım aileden, özellikle de çocuklardan gelir."

