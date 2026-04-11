İhlas Haber Ajansı • Çorlu
Tekirdağ'da yürekleri ağza getiren kaza! Otomobille çarpışıp motosikletten fırladı
Kaydet
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Rumeli Mahallesi civarındaki bir yol ayrımında, Çağlayan Sokak'ta seyreden S.A. idaresindeki motosiklet ile Kumru Caddesi'nde ilerleyen bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen yürekleri ağza getiren kaza saniye saniye kameraya yansıdı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin üzerinden fırlayarak yere savrulan genç kadın sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR