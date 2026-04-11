Trabzon'da 15 saat fırında pişen ve yöre halkının vazgeçilmezi olan "tenekede mısır ekmeği", kilosu 60 liradan satılıyor. 1 hafta boyunca tazeliğini koruyan ekmek için köylüler, "Diğerlerinden farkı pişirme süresi ve şekli. Soya fasulyesi unu da ekmeğin kızarmasını sağlıyor. Ayrıca teneke kapların paslanmaması önemli" yorumunda bulunuyor.

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaklaşık 15 saat süren pişirme süreciyle hazırlanan "tenekede mısır ekmeği", hem yöre halkının vazgeçilmezi hem de şehir dışından yoğun talep gören geleneksel lezzetler arasında yer alıyor.

FIRINDA 15 SAAT BEKLİYOR

Araklı'da 10 yaşından beri pazarcılıkla uğraştığını ve mısır ekmeğini ise yaklaşık 30 yıldır ürettiğini söyleyen 55 yaşındaki Halil Danışmaz, 18-20 kg'lık tenekede pişen mısır ekmeğinin en önemli farkının pişirme süresi olduğunu belirterek, "Unu ve yoğrulma şekli aynı olsa bile pişirme süreci fark oluşturuyor. Bu ekmek fırında yaklaşık 15 saat bekliyor, daha serin ve kıvamlı pişiyor. Bu da lezzetini artırıyor" dedi.

Tenekede yapılıyor, fırında 15 saat pişiyor! Kilosu 60 liradan bölge halkının gözdesi oldu

30 YILDIR YAPIYORLAR

Yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe sahip olan tenekede mısır ekmeğinin Araklı'dan başlayarak Trabzon geneline yayıldığını ifade eden Danışmaz, "Bizim özümüzde mısır var. Mısırla doğmuş, mısırla büyümüşüz. Bu yüzden mısır ekmeğinden vazgeçemiyoruz" diye konuştu.

SOYA FASULYESİ UNU, KIZARMASINI SAĞLIYOR

Ekmekte kullanılan soya fasulyesi ununun hem renk hem de lezzet kattığını kaydeden Danışmaz, "Bu un ekmeğin kızarmasını sağlıyor ve doğal olarak tat veriyor. Hamurun kıvamı çok önemli. O kıvamı tutturamazsan ekmeğin kalitesi düşer ve müşteri hemen fark eder" ifadelerini kullandı.

Tenekede pişirmenin en önemli nedenlerinden birinin kullanılan kapların yapısı olduğunu vurgulayan Danışmaz, "Teneke kapların paslanmaması önemli. Ayrıca kap ne kadar büyük olursa ekmek o kadar iyi pişiyor. Küçük kapta yapılan ekmek daha fazla yanıyor ve lezzeti diğerine göre daha az oluyor" dedi.

KİLOSU 60 LİRA

Ekmeğin en az bir hafta tazeliğini koruyabildiğini belirten Danışmaz, "Küflenme olursa sadece o kısmı kesilip tüketilebilir, herhangi bir sağlık riski yoktur. İl dışına ve şenliklere gönderim yapıyoruz. Kargoyla müşterilerimize ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Kilogramı 60 TL'den satılan tenekede mısır ekmeğinin ağırlığının 18-20 kilogram arasında değiştiğini belirten Danışmaz, "Mısır ekmeğinin belirli bir öğünü yoktur, o su gibidir; her zaman tüketilebilir" dedi.

