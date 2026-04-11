İstanbul'un Ataşehir ilçesinde emniyet şeridinde aracından inen sürücü, bagajından eşyalarını aldığı sırada başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde dün akşam D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde 33 UP 242 plakalı otomobilin sürücüsü M.Y, Kozyatağı Kavşağı mevkisinde emniyet şeridine çektiği aracından indi.

BAŞKA BİR OTOMOBİL ÇARPTI

Aracının bagajından bir şey almak isteyen sürücü M.Y'ye, H.A. idaresindeki 34 FK 7777 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbulda feci kaza! Aracından indi, başka bir otomobilin altında can verdi

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, M.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbulda feci kaza! Aracından indi, başka bir otomobilin altında can verdi

Bir süre ulaşıma kapatılan kara yolu, araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

