İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da feci kaza! Aracından indi, başka bir otomobilin altında can verdi
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde emniyet şeridinde aracından inen sürücü, bagajından eşyalarını aldığı sırada başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İstanbul Ataşehir'de D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde emniyet şeridinde duran bir otomobilin sürücüsüne başka bir otomobil çarptı ve sürücü hayatını kaybetti.
- Olay, D-100 kara yolu Kadıköy istikameti Kozyatağı Kavşağı mevkisinde meydana geldi.
- 33 UP 242 plakalı otomobilin sürücüsü M.Y, emniyet şeridine çektiği aracından indi.
- M.Y'ye, H.A. idaresindeki 34 FK 7777 plakalı otomobil çarptı.
- Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Sağlık ekipleri M.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
- Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
- Kara yolu bir süre ulaşıma kapatıldıktan sonra trafiğe açıldı.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde dün akşam D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde 33 UP 242 plakalı otomobilin sürücüsü M.Y, Kozyatağı Kavşağı mevkisinde emniyet şeridine çektiği aracından indi.
BAŞKA BİR OTOMOBİL ÇARPTI
Aracının bagajından bir şey almak isteyen sürücü M.Y'ye, H.A. idaresindeki 34 FK 7777 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, M.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bir süre ulaşıma kapatılan kara yolu, araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.
