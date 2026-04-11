Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaptırdığı anketlerde ev kadınları, kamu çalışanları ve emeklilerde oy oranlarının beklentinin altında kaldığı görüldü. Parti yönetimi, bu üç kesimde desteği artırmak için yeni saha çalışmaları ve iletişim stratejisi hazırlığına başladı.

Berat Temiz / ANKARA - CHP'nin yaptırdığı son anketlerde ev kadınları, kamu çalışanları ve emeklilerde oy oranı düşük kaldı.

“ÇALIŞIN” TALİMATI VERİLDİ

Parti yönetiminin üç grupta da oy seviyesinin artırılması için “çalışın” talimatı verdiği öğrenildi. Parti kurmayları, her üç kesim için özel bir çalışma yapılacağını, yeni saha programı ve iletişim dili oluşturulacağını ifade etti.

CHP’NİN OY POTANSİYELİ YÜZDE 25 CİVARINDA KALDI

Araştırmalara göre, ev kadınlarında AK Parti’ye destek yüzde 50 seviyelerini aşarken, CHP’nin oy potansiyeli yüzde 25 civarında kaldı. Kamu çalışanlarında da AK Parti’nin birkaç puan gerisinde olduklarını söyleyen CHP kurmayları, maaşlar ve sosyal haklar üzerinden yeni söylem geliştireceklerini belirtti.

Emeklilerde de beklenen çıkışın yakalanamadığına dikkat çeken parti kaynakları, oy seviyelerinin yüzde 40 civarında olduğunu ve bu gruba yönelik teşkilatlar üzerinden aktif bir çalışma planlandığını söyledi.

Öte yandan, Genel Başkan Özgür Özel’in gündeme getirdiği ara seçim hamlesinin hayata geçme ihtimalinin olmadığını hatırlatan kurmaylar, bu durum sebebiyle teşkilatlardan beklenen desteği göremediklerini belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası