Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir’deki kooperatif yolsuzluğu ile ilgili olarak gözaltına alındı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın sevgilisi Aslıhan Aksoy’a “çalışmadan maaş ödeyen” Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

CHP’li belediyeler sapır sapır dökülmeye devam ediyor. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik devam eden kooperatif soruşturması Ankara’ya da uzandı. İzmir’de yürütülen kooperatif soruşturması kapsamında, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol 9 kişi ile birlikte gözaltına alındı.

OĞLU DA BULAŞMIŞ

Erkol daha önce yönetim kurulu üyeliği yaptığı soruşturma konusu S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi nde kooperatif ve inşaat sürecinde alınan kararlarda yer aldı. Ayrıca, dosyada, Ümit Erkol’un Serdar Deniz, Pakize Kavak ve Emre Pınar Kılıç ile birlikte, kooperatifi zarara uğratan işlemlerde görev alan yönetim kurulu üyeleri arasında bulunduğu ifade edildi. Soruşturma kapsamında sözde alınan ihale teklifl erinden birinin, Ümit Erkol’un oğlu Fırat Erkol’a ait ARES firmasından alındığı görüldü. Ümit Erkol’un söz sahibi olduğu ihalelerdeki vurgun miktarının 300 milyon lirayı aştığı belirtiliyor.

UŞAK-BORNOVA HATTI

“Rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma” suçlarından tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın sevgilisi Aslıhan Aksoy’a iş veren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberinde 3 kişi, “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Resmî Belgede Sahtecilik” suçlarından gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Ömer Eşki

SERBEST KALDI!

Eşki ve beraberindekiler ifadelerinin ardından yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

NELER OLDU?

Uşak Belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir Bornova Belediyesinde “Sevgili kontenjanı” üzerinde işe alınan ‘Aslıhan Aksoy’ isimli kişinin burada fiilen çalışmadan maaş aldığı iddiaları üzerine 1 Nisan’da adli süreç başlatılmıştı. SGK Uzmanlık Raporu doğrultusunda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile birlikte Bornova Belediyesinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi A.A, Bornova Belediyesi Personel AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K, Bornova Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür V. İ.A’nın SGK Uzmanlık Raporunda sorumluluğu bulundukları tespit edildi.

