CHP'li Balıkesir Ayvalık İlçe Belediyesi'nin faaliyetlerini yakından takip eden yerel gazeteci Yüksel Kalkan saldırıya uğradı.

İddiaya göre aralarında belediye korumasının da bulunduğu 8 kişilik grup, Kalkan'ı tekme tokat dövüp hastanelik etti. Şahısların bir anda üzerine çullandığını belirten Yüksel Kalkan "Ayvalık Belediyesi hakkında beğenmedikleri haberi yapınca bu saldırıyı gerçekleştirdiler. Darp raporu alıp davacı oldum" dedi.

Gazeteciye geçmiş olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Betül Akın, olayı kınadıklarını söyledi. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir de sert açıklamalarda bulunarak "Her fırsatta basın özgürlüğünden söz eden CHP zihniyeti, bir kere daha gerçek yüzünü gösterdi. Eleştiriye tahammül edemeyen bu anlayışın şiddeti bir yöntem olarak seçmesi kabul edilemez. Hiç kimse kendisini hukukun üzerinde göremez. Sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

