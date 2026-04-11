CHP'yi haber yaptı tekme tokat dövüldü! Belediye koruması, 7 kişiyle birlikte saldırdı
CHP'li Balıkesir Ayvalık İlçe Belediyesi'nin faaliyetlerini yakından takip eden yerel gazeteci Yüksel Kalkan saldırıya uğradı.
- Gazeteci Yüksel Kalkan, belediye korumasının da bulunduğu 8 kişilik grup tarafından tekme tokat dövülerek hastanelik edildiğini iddia etti.
- Kalkan, saldırının Ayvalık Belediyesi hakkında beğenmediği bir haber yapması üzerine gerçekleştiğini belirtti.
- Kalkan, darp raporu alıp davacı olduğunu ifade etti.
- AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Betül Akın, olayı kınadıklarını söyledi.
- AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, olayı eleştiriye tahammül edemeyen ve şiddeti yöntem olarak seçen bir anlayışın göstergesi olarak yorumladı ve sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.
İddiaya göre aralarında belediye korumasının da bulunduğu 8 kişilik grup, Kalkan'ı tekme tokat dövüp hastanelik etti. Şahısların bir anda üzerine çullandığını belirten Yüksel Kalkan "Ayvalık Belediyesi hakkında beğenmedikleri haberi yapınca bu saldırıyı gerçekleştirdiler. Darp raporu alıp davacı oldum" dedi.
Gazeteciye geçmiş olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Betül Akın, olayı kınadıklarını söyledi. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir de sert açıklamalarda bulunarak "Her fırsatta basın özgürlüğünden söz eden CHP zihniyeti, bir kere daha gerçek yüzünü gösterdi. Eleştiriye tahammül edemeyen bu anlayışın şiddeti bir yöntem olarak seçmesi kabul edilemez. Hiç kimse kendisini hukukun üzerinde göremez. Sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.