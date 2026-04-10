AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Özgür Özel’in Erdoğan’ın Siirt sürecine ilişkin “ara seçim” nitelemesini reddetti. Yazıcı, söz konusu seçimin YSK kararıyla yapılan bir “yenileme seçimi” olduğunu belirterek kamuoyuna belgelerle açıklama yaptı.

Hayati Yazıcı'dan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “ara seçim” iddiasına cevap geldi. Konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Siirt’te milletvekili seçildiği sürecin “ara seçim değil, yenileme seçimi” olduğunu belirtip, detayları belgeleri ile sundu.

Siirt örneği boşa çıktı! CHP’nin ‘ara seçim’ talebine AK Parti noktayı koydu

"BİLMEDİĞİNİ BİLMEMEK ANORMALLİKTİR"

Yazıcı paylaşımında, "İnsan her şeyi bilmez, bilemez. Bu son derece normal ve insani bir durumdur. Ama bilmediği konuda, düzeltme yapılmış olmasına karşın, yanlışta ısrar etmek, ‘bilmediğini bilmemektir', bu anormalliktir. Ama sebep ne olursa olsun, ‘kamunun doğru bilgi edinme hakkı'na olan saygımız sebebiyle biz bir kez daha doğru olanı belgeleriyle birlikte ilgilenenlerin ve kamuoyunun ilgisine ve bilgisine sunuyoruz. ‘Ara seçim' söylemlerine maddi olgular dışında gerekçe tedarik etmek amacıyla olsa gerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Murat Emir; nakarat tarzı açıklamalarıyla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez milletvekili seçildiği seçimle ilgili ‘ara seçim' nitelemelerini ısrarla tekrarlamaktadırlar. Bir kez daha doğruyu, belgeleriyle birlikte muhatapların ve ilgi duyan kamuoyunun bilgilerine sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"MEVZUATTA OLMADIĞININ KANITI DEĞİL"

Seçimlerle ilgili kuralların anayasada yazılı olanlardan ibaret olmadığını hatırlatan Yazıcı, "Seçimlerle ilgili kurallar, anayasalarda yazılı olanlardan ibaret değildir. Anayasalarda genel çerçeve yer alır. Anayasa'nın yanında bir de ‘seçim mevzuatı' dediğimiz mevzuat vardır. 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, bu mevzuatın önemli bir parçasıdır. Anayasa'nın 78. maddesinde "‘Seçimin yenilenmesi' diye bir şey yok ‘ara seçim' var" diyorlar. Anayasa'da olmaması, mevzuatta ‘olmadığı'nın kanıtı olamaz. ‘Seçimin yenilenmesi', 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 39. maddesinde yer almaktadır ve seçim yargısının müstekarlık içinde kullandığı bir kavramdır.

"ARA SEÇİM DEĞİL, YENİLEME SEÇİMİ"

2002 ve 2003 yıllarında ülkemizde ‘ara seçim' yapılmamıştır. 03 Kasım 2002 tarihinde yapılan 22. Dönem Milletvekili seçiminde, Siirt seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim kurallarına aykırı işlem ve eylemlerin kanıtlanmış olması ve seçim sonucunu etkiler nitelikte bulunması nedeniyle Siirt'teki seçimin iptaline ve seçimin yenilenmesini YSK karara bağlamıştır. YSK, yenilenmesine karar verdiği Siirt seçim bölgesindeki seçimin, yasa gereği 09.03.2003 günü yapılmasını karara bağlamıştır. Genel Başkanımız; YSK kararı gereği yenilenen ve 09.03.2003 günü yapılan Siirt seçiminde milletvekili seçilmiştir. 09.03.2003 günü yapılan Siirt seçimi; bir ‘ara seçim' değil, yenileme seçimidir. Olgular bundan ibarettir" dedi.

