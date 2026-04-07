CHP lideri Özgür Özel, ara seçim planı kapsamında DEM Parti ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar, Meclis’te boş bulunan 8 milletvekilliği için seçime gidilmesi konusunda ortak mesaj verdi.

BERAT TEMİZ / ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta gündeme getirdiği yerel ve genel ara seçim hamlesinin ardından siyasi parti turlarına dün DEM Parti ile başladı. DEM Parti Genel Merkezi’nde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşen Özel, ara seçim planını anlattı.

CHP’nin, Ekrem İmamoğlu’nun dokunulmazlık zırhı kazanması için DEM Parti ile iş birliği yaparak bütün milletvekillerinin DEM Partili olduğu Tunceli ya da Hakkâri’de seçimleri yeniletmek istediği iddia edilmişti. DEM Parti’nin daha önce kapıyı kapattığı formülün görüşmede de tekrar gündeme geldiği öğrenildi.

"HEMEN HER ŞEYİ DEĞERLENDİRDİK"

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özgür Özel, “Hemen her şeyi değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

Özel, ara seçim konusuyla ilgili “Boşalmış sekiz milletvekilliği var. Meclis’in bir an önce bu boş sandalyeler için seçime gitmesi gerekir. Bu konuda da Meclis Başkanının üzerine düşeni yapması zorunludur. 22 vekil istifa ettirerek ara seçim yapma işi, ilk 30 ayın işidir. Şu anda zaten ara seçim zorunluluğu vardır ve yapılmalıdır. Ara seçim yapılsın da 22 vekil için istifa kararı, nerelerde olacağı CHP’nin o an vereceği karardır. Ara seçim olmazsa Numan Bey ve iktidar partisi de anayasanın emrettiği bir seçimden kaçmanın sorumluluğunu taşır” ifadelerini kullandı.

SEKİZ KOLTUK İÇİN YEŞİL IŞIK

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise sekiz boş koltuk için seçime yeşil ışıl yaktı. Hatimoğulları, “Eksik olan milletvekili koltukları için ara seçim yapılmalı. Toplumun talepleri çerçevesinde muhtemel bir erken seçime hazırlıklı olduğumuzun altını da çizmek isterim” dedi.

