Yolsuzluk skandalının patladığı Uşak Belediyesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in lüks VIP aracının döşemesine de sponsor olmuş. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in yayınladığı faturaya göre tutuklu Başkan Özkan Yalım, geçen yıl ocak ayında 7 milyon 754 bin lira vererek Özel’in minibüsünü yeniden dizayn ettirdi. İşlem, aracın neredeyse o dönemki sıfır fiyatına denk geliyordu.

HABER MERKEZİ - CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk skandallarına her gün bir yenileri eklenirken, son halkalardan biri olan Uşak Belediyesindeki rezaletlerin de ardı arkası kesilmiyor. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklanıp görevinden uzaklaştırılırken dosyaya dahil olan yeni isim CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu. İlk olarak, otel odasında belediye çalışanı 21 yaşındaki sevgilisi ile basılan Özkan Yalım’ın, diğer sevgilileri Aslıhan Aksoy ve Ebru Yurtuluğ’a araba ve ev hediye ettiği ortaya çıktı. Yalım’ın toplamda dört sevgilisinin olduğu ve bu kişilerin belediyeden para aldıkları tespit edildi. Özkan Yalım’la ilgili en dikkat çeken son detay ise belediyede işe aldığı personeli, hafta sonu pavyonunda da çalıştırması, bunların maaşlarını belediyeden aldıkları ve sigortalarının da belediye tarafından yapıldığı belirlendi.

FATURA UŞAK HALKINA

Bütün bu skandallar peş peşe gelirken yeni skandala CHP Genel Başkanı Özgür Özel de karıştı. Soruşturma kapsamında Özel adına kayıtlı Mercedes aracın VIP dönüşümünün Uşak Belediyesinin kasasından yapıldığı ortaya çıktı. Özkan Yalım’ın CHP’den niçin ihraç edilemediğine dair iddialar, kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili çarpıcı bir tabloyu gün yüzüne çıkaran milyonluk faturalar ile yeniden gündeme taşındı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in yayınladığı belgeye göre, DizaynVIP firması tarafından Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri adına iki ayrı Mercedes V300 araç için 898 bin TL ve 6 milyon 856 bin TL olmak üzere toplamda 7 milyon 754 bin TL’yi bulan iki ayrı fatura kesildi. Ardından bu iki fatura tek kalemde birleştirilirken toplam 7 milyon 754 bin TL’lik tek bir faturanın olduğu aktarıldı.

Özel’in aracının VIP dönüşümü Uşak’tan! Özkan Yalım dosyasından her gün yeni bir skandal çıkıyor

ÖZEL ADINA KAYITLI

Yapılan incelemelerde VIP dönüşümü yapılan araçlardan birinin şasi numarası üzerinden lüks aracın Uşak Belediyesi adına kayıtlı olduğu resmi sistem kayıtlarıyla net olarak tespit edilirken diğer aracın da CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı olduğu belirlendi. İkinci araçla ilgili yapılan sorgulamalarda sistem “yetki yok” uyarısı verirken Mali Suçlarla Mücadele birimleri üzerinden yapılan incelemede gizlenen kayıt açılarak aracın CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı olduğu teyit edildi.

Uşaklının parasıyla yapılan harcama tepki çekince, CHP Genel Merkezi, aracın 2024’te 8,6 milyon liraya satın alındığını belirten bir dekont yayınlayarak skandal harcamayı perdelemeye çalıştı.

TEPKİLER ARTINCA İLK ADIMI ATTI

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın ortaya çıkan bütün skandallarına rağmen, CHP Genel Merkezinin hakkında herhangi bir işlem yapmaması CHP’lilerin bile tepkisini çekmeye başladı. Ancak işin arkasından yeni bir skandal olay da ortaya çıktı. Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım’ın “Altındaki arabayı bile ben aldım, ihraç ederseniz her şeyi anlatırım” diyerek tehdit mesajları gönderdiği belirlendi.

Özgür Özel’e kendi partisi bile tepki göstermeye başlayınca zoraki de olsa ilk adım geldi. Yalım hakkında ilk açıklamasını yapan Özel, “Geçtiğimiz günlerde, operasyonların bir tanesinde hiçbirimizi memnun etmeyecek görüntüler oldu. Orada da öz eleştirimizi ve gerekli görevlendirmeleri yaptık. Önümüzdeki günlerde CHP, aldığı karar doğrultusunda kendisinden bekleneni kendisine yakışır bir şekilde hayata geçirecek” dedi.

