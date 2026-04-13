Esas soru; İsrail’i kim durduracak?..

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşen ABD ve İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Taraflar 21 saatte masadan ayrıldı. ABD heyeti, İran ile anlaşılamadığını duyurdu ve Washington'a doğru yola çıktı. ABD, şartları “yeterince” esnettiğini belirtse de İran'ın kabul etmediğini bildirdi...

İran medyasında yer alan haberlere göre de görüşmelerde ortak bir çerçeve ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürüldü. Ayrıca Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için ücret ödeyenlerin de ''güvende olmayacağını'' söyledi. İsrail ise Lübnan'a saldırıları durdurmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, son açıklamalarına yenilerini ekledi ve "İranlılar pazarlık masasından kalkmadı" dedi. ABD'nin istediği her şeyi vereceklerini öne süren Trump, "Körfez’deki müttefiklerimiz Hürmüz Boğazı konusunda yardım etmeye başladı bile" iddiasında bulundu. “İran medeniyetinin yok edilmesi manifestosu İranlı müzakerecileri masaya getirdi" diyen Trump, dün 2 ABD destroyer gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini ve saldırıya uğramadığını belirtti...

ABD lideri, "İran'ın başına gelecekler Venezuela'nın başına gelenlere benzer olacak" diyerek yeni tehdidini de yaptı. Ayrıca "İran'ın istediği kişiye petrol satarak kâr elde etmesine izin vermeyeceğiz; ya hep ya hiç olacak ve işler böyle ilerleyecek” dedi.

Trump dün akşama doğru Fox News kanalına konuştu. İran’ın nükleer silahlardan vazgeçmediğini söyledi. "Bu isteği kabul etmediler" dedi ve ekledi: "İran nükleer tutkularından vazgeçmeye niyetli değil! Pek çok açıdan, üzerinde anlaşılan maddeler askerî "operasyonlarımızı sonuna kadar sürdürmemizden daha iyi; ancak nükleer gücün bu denli istikrarsız, zor ve öngörülemez insanların elinde olmasına izin verilmesiyle kıyaslandığında bu maddelerin hiçbirinin önemi yok. Üç temsilcim, bunca zaman geçtikçe, şaşırtıcı olmayan bir şekilde İran'ın temsilcileri Muhammed Bakır Galibaf, Abbas Arakçi ve Ali Bakıri ile oldukça dostane ve saygılı bir ilişki kurdular; fakat bunun bir önemi yok çünkü en önemli tek mesele konusunda son derece tavizsizdiler ve yıllar önce, en başından beri hep söylediğim gibi: İran asla nükleer silaha sahip olamayacak!"

Görüşmeler burada tıkandı. ABD İsrail’e nükleer silaha sahip olma diyemiyor ama bunu İran’a diyor!

Öte yandan ABD Donanması, Donald Trump'ın belirttiğine göre, Hürmüz Boğazı'na girip çıkmaya çalışan "her türlü gemiyi abluka altına alma süreci"ni başlatacak...

Belki ABD ve İran anlaşırlar. Belli konularda masada uzlaşabilirler. Ama; İsrail’i kim durduracak? İsrail sürekli Lübnan’ı vuruyor. İran’a aralıksız saldırılar düzenliyor. Herkes barışsa bile İsrail durmaz. Durmuyor da...

İran’ın elindeki güç sınırlı. ABD ve İsrail’in üretim kapasitesi çok büyük. İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’ye saldırıyor. 3 yıldır silah anlamında bir sıkıntı yaşamadı. Rusya bir miktar yardım ediyor ama onun da Ukrayna’da sıkıntısı var. Çin pek olup bitene karışmıyor.

CNN International’ın istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Pekin yönetiminin İran’a hava savunma sistemleri sevk etmeye hazırlandığı öne sürüldü. Çin’in Washington Büyükelçiliği, iddiaları kesin bir dille reddetti.

Her şeye rağmen esas soru; İsrail’i kim durduracak? İsrail durmadıkça Orta Doğu’da sıkıntı ve kaos bitmez!..

Cem Küçük'ün önceki yazıları...