'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinin yıldızı Aslıhan Güner, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan 'Yasemin'in Penceresi' programına konuk oldu. Güner, babasının ölüm haberini setteyken aldığını anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Özellikle "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisindeki performansıyla milyonların sevgisini kazanan ünlü oyuncu Aslıhan Güner, TGRT Haber'de yayınlanan 'Yasemin'in Penceresi' programına katıldı. Babasını erken yaşta kaybetmenin acısını hala taze tutan Güner, o zor günleri anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Babasını 60 yaşında kaybeden Güner, bu yaşın çok erken olduğunu ve babasının alkol ya da sigara kullanmayan, sağlıklı beslenen, "tertemiz ve düzgün" bir insan olduğunu belirtti. Babasının uzun süren bir hastalıkla mücadele ettiğini dile getiren oyuncu, bu süreçte inancına tutunarak teselli bulduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMADA GELEN VEDA

Vefattan birkaç gün önce babasıyla setteyken görüntülü konuştuğunu anlatan Güner, bunun adeta bir veda konuşması olduğunu söyledi. Babasının kendisine, "Senden ne kadar razı olduğumu ve Allah'a şükrettiğimi söylemek istedim" dediğini ve bu sözlerin kendisini çok duygulandırdığını belirtti. Güner, babasının bu cümlelerinin 33 yıllık bir teşekkür gibi hissettirdiğini ve o an nedenini anlayamadığı bir şekilde çok ağladığını dile getirdi.

SON GÖRÜŞME VE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR

Babasını son kez, vefatından iki gün önce sabah set dönüşü evinde gördüğünü belirten oyuncu, o gün babasına masaj yaptığını ve içinden gelen bir hisle kız kardeşine fotoğraflarını çekmesini söylediğini anlattı. Güner, "İyi ki o anı yaşamışım, iyi ki o fotoğrafları çekmişiz" diyerek o anların kendisi için ne kadar kıymetli olduğunu vurguladı.

ACI HABER SETTE GELDİ

Aslıhan Güner, babasının vefat haberini ise bir film setinde aldı. Eşinin başrolünde olduğu ve kendisinin de konuk oyuncu olarak yer aldığı sinema filminin çekimleri için sette bulunduğu sırada acı haberi aldığını ifade eden oyuncu, babasını bu son görüşmelerinden iki gün sonra kaybettiğini söyledi.

