Macaristan’da halk sandık başına gitti. 16 yıldır görevde olan Başbakan Viktor Orbán’ın iktidarı sona mı erecek? Seçim sonrası ilk sonuçlar geldi, muhalefet lideri Peter Magyar yarışı açık ara önde götürdüğü aktarıldı.

Macaristan'da bugün gerçekleşen genel seçimlere rekor katılım oldu. 16 yıldır iktidarda olan Başbakan Viktor Orbán'ın geleceği merak konusu...

MUHALEFET LİDERİ AÇIK GEÇTİ

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) verilerine göre sandıkların yaklaşık yarısı açıldı. İlk sonuçlara göre Tisza yüzde 52 ile öndeyken Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz yüzde 39'da kaldı. Oyların yaklaşık yarısının sayıldığı ilk sonuçlara göre 199 sandalyeli Meclisin 136 sandalyesini Magyar liderliğindeki Tisza partisi kazanıyor. Fidesz 56 sandalyede kalırken seçim barajını aşarak meclise girmesi beklenen üçüncü parti Mi Hazank 7 milletvekili elde ediyor.

Mecliste en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek. Anayasal çoğunluk için ise 133 sandalye gerekiyor.

TEBRİK BİLE ETTİ

Peter Magyar, Başbakan Orban'ın kendisini arayarak seçim zaferi için tebrik ettiğini söyledi.

Seçim, aşırı sağcı parti Fidesz'in milliyetçi lideri Viktor Orban'ın uzun süredir devam eden başbakanlığının sonunu getirebilme ihtimali sebebiyle çok önemli bir dönüm noktasını sembolize ediyor.

İSRAİL'DEN DE GÜÇLÜ DESTEK ALMIŞTI

Viktor Orban'ın en büyük destekçisinin ABD Başkanı Donald Trump olduğu biliniyordu. Öte yandan Budapeşte'de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na (CPAC) video mesajla katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orban'ın "güvenlik, emniyet ve istikrarı" temsil ettiğini belirterek, seçimlerde ona desteğini açıklamıştı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden aşırı sağ partilerin liderleri de Budapeşte'deki konferansta Orban'a destek mesajları vermişti.

