Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı bir canlı yayında son dönemde çocuklarda hızla yayılan el, ayak ve ağız hastalığına karşı aileleri uyardı. Bu yıl normalden daha erken başlayan hastalığın, özellikle kreş ve anaokulu çağındaki çocukları tehdit ettiğini belirten Ceyhan, hastalığın su çiçeği ile karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELER? Hastalığın tipik belirtilerine dikkat çeken Ceyhan, ellerde ve ayaklarda kabarcıklar, ağız içinde ise ağrılı ülserler görüldüğünü ifade etti. Genellikle 7 ila 14 gün içinde iyileşen hastalığın çoğu vakada iyi huylu seyrettiğini belirten Ceyhan, bazı bölgelerde virüs tipine bağlı olarak daha ağır tabloların da görülebildiğini söyledi.

Uzman isim açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Dünyada hemen hemen her çocuğun çocukluk çağında geçirdiği bir hastalık. Geçirildiği dönemde çocuk ve aile için oldukça zorlayıcı olabiliyor. Bu hastalığın nedeni enterovirüs adı verilen bir virüs grubu. Bu grubun içinde çocuk felci virüsü gibi önemli virüsler de bulunur. Ancak bu hastalığa neden olan tipler daha farklıdır.

DAHA AĞRILI OLAN VERSİYONU DA VAR Buna benzer bir hastalık daha vardır. Elde ve ayakta döküntü olmadan, sadece ağızda ülserlerle seyreden ve oldukça ağrılı olan herpanjina.

BEZ DEĞİŞTİRİRKEN DİKKAT! Bu virüsler bağırsakta yerleştiği için “enterovirüs” olarak adlandırılır. Sanıldığı gibi sadece solunum yoluyla değil, daha çok dışkı yoluyla bulaşır. Aynı zamanda tükürük, salya ve öksürükle ortaya çıkan sekresyonlarla da yayılır. Yakın temas, sarılma ya da bez değişimi sırasında temas eden kişiler bulaş açısından daha risklidir" Hastalığın yetişkinlere de bulaşabileceğini ancak bunun daha nadir görüldüğünü belirten Ceyhan, yetişkinlerde genellikle daha hafif seyrettiğini söyledi. Bu enfeksiyonun su çiçeği gibi tek seferde kalıcı bağışıklık bırakmadığını da vurguladı.

"AĞRI VAR, KAŞINTI YOK" Hastalığın çoğu zaman su çiçeği ile karıştırıldığını belirten Ceyhan, aradaki en önemli farkın kaşıntı yerine ağrının ön planda olması olduğunu ifade etti. Özellikle ilk günlerde çocuklarda ciddi huzursuzluk görülebildiğini söyledi. Hastalık çoğu zaman su çiçeği ile karıştırılır. Çünkü deride sıvı dolu kabarcıklar oluşur. Ancak en önemli fark, su çiçeğinde kaşıntı ön plandayken bu hastalıkta ağrı ön plandadır. İlk 5 gün çocuk için oldukça zorlayıcı olabilir. Daha sonra belirtiler hafifler, ancak tam iyileşme genellikle 10 güne kadar sürebilir.

SIVI KAYBI UYARISI Hastalığın genellikle ateşle başladığını, ardından döküntülerin ortaya çıktığını belirten Ceyhan, ağız yaraları nedeniyle çocukların beslenmekte zorlanabileceğini söyledi: "Virüs alındıktan sonra 3 ila 6 gün içinde ateş başlar ve 1-2 gün sürer. Ardından döküntüler ortaya çıkar. Döküntülerle birlikte halsizlik, huzursuzluk ve ağız yaralarına bağlı olarak yeme içmede azalma görülebilir. Bu durum bazen sıvı kaybına yol açabilir. Sıvı kaybı varsa mutlaka hastane desteği gerekir"

KREŞLERDE HIZLA YAYILIYOR El, ayak ve ağız hastalığının en sık kreş ve anaokullarında görüldüğünü belirten Ceyhan, bir vakayla başlayan sürecin kısa sürede birçok çocuğa yayılabildiğini söyledi. Vaka sayısının arttığı dönemlerde bazı ülkelerde kreşlerin geçici olarak kapatılabildiğine de dikkat çekti.

