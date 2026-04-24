Reel piyasada faaliyet gösteren işletmeler için iş makineleri, önemli bir maddi gider kalemi olarak kendini gösterir. Burada katılım bankalarında başvuran işletmeler, leasing (finansal kiralama) yöntemiyle bu ihtiyaçlarını giderebilirler. Bu sistemde leasing şirketi; iş makinesini satın alır ve talep eden işletmeye kiralar. Kira sözleşmesi bittiğinde de bu malı işletmeye satar. Böylece faizsiz bir finansman modeli hayata geçirilir.

Reel piyasada faaliyet gösteren işletmelerin en büyük ihtiyaçlarından biri, iş makineleri olarak öne çıkmaktadır. Bu makineler, şirket hangi iş kolunda üretim yapıyorsa; bu amaca hizmet eden ekipman, donanım ve teçhizatları kapsar. Bu donanım olmadan şirketler üretim de yapamayacağından; söz konusu iş makineleri, bütün işletmeler için hayati bir önem taşımaktadır.

LEASİNG NEDİR?

Üretimde doğrudan kullanılan bu iş makineleri, şirketler için önemli bir maddi gider kalemi olarak kendini gösterir. Genellikle öz sermaye ile bu makineler satın alınsa da zaman zaman şirketin mali gücü, bunları almak için yetersiz kalabilmektedir. Bu durumda şirketler için, katılım bankacılığı çatısı altında “leasing” sektörü gelişmiştir. Tamamen bir “kurumsal finansman” yöntemi olan leasing, “finansal kiralama” anlamına gelmektedir.

LEASİNG SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Leasing sisteminde;

-Öncelikle işletmeler, ihtiyaç duyduğu ekipmanları tespit eder ve bunları temin edebilecekleri satıcıyı belirler.

-Ardından leasing şirketi devreye girerek bu malı satın alır ve talep eden işletme ile “kiralık sözleşmesi” imzalar.

-Kiralayan şirket, sözleşme boyunca bu iş makinesini kullanır ve karşılığında belirlenen kirayı aylık olarak öder.

-Sözleşme sona erdiğinde ise genellikle bir bedel karşılığında o makine kullanan şirkete satılır. Ya da kiralık sözleşmesi yeniden uzatılabilir.

İŞLETMELER İÇİN AVANTAJI…

Sistemin işleyişinde de görüldüğü gibi;

-Yatırım malının mülkiyeti önce leasing şirketine geçer.

-Ancak kullanım hakkı, kira karşılığında talep eden işletmenin olur.

-Bu finansman yöntemi ile işletmeler, büyük maliyet çıkaran makineler için peşin para bulmak zorunda kalmaz.

-İşletmeler “taksitle kiralama” yöntemine başvurdukları için, mali yapılarını da “daha yönetilebilir” ve “sağlam” konuma getirebilirler.

-Şirketler bu yolla ayrıca büyük bir sermayeyi tek seferde bir makineye bağlamazlar, leasing kiralarını gider olarak gösterebilirler, bankalar nezdindeki finansman limitleri de bu işlemden etkilenmez.

LEASİNG FAİZLİ MİDİR?

Piyasada banka iştiraki olarak faaliyet gösteren leasing şirketleri de vardır. Onlar, satın alma ve kiralama bedellerini hesaplarken piyasadaki faiz oranını baz alırlar.

Ancak katılım bankacılığı esaslarına göre leasing, bir ticaret işlemi olarak gerçekleşir. Bu yönüyle “katılım leasing” faizsiz bir finansman olarak öne çıkar.

Haberle İlgili Daha Fazlası