Yatırım araçlarının çeşitlenmesiyle birlikte altına dayalı kira sertifikaları da yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı güvencesiyle sunulan altına dayalı kira sertifikaları hem fiziki altını ekonomiye kazandırmayı hem de yatırımcılara düzenli gelir sağlamayı amaçlıyor. Peki, altına dayalı kira sertifikası nedir, vade tarihinden önce yatırımcı altına dayalı kira sertifikalarını satabilir mi?

Altına dayalı kira sertifikası, yatırımcıların bankalara teslim ettiği fiziki altın karşılığında oluşturulan ve belirli dönemlerde kira getirisi sağlayan bir yatırım aracıdır. Getirilen altınlar belirli işlemlerden geçirilerek kaydi altına dönüştürülür ve karşılığında yatırımcıya sertifika verilir. Sertifikalar yatırımcının sahip olduğu altın miktarına göre hesaplanır ve yatırım hesaplarında tutulur.

Vade tarihinden önce yatırımcı altına dayalı kira sertifikalarını satabilir mi?

Altına dayalı kira sertifikaları klasik kira sertifikalarına benzer şekilde çalışır. Yatırımcılar sahip oldukları sertifikalar oranında kira gelirinden pay alır. Ödemeler ise genellikle 6 ayda bir yapılır ve Türk Lirası cinsinden altın fiyatına bağlı olarak hesaplanır.



Altına dayalı kira sertifikaları, vade sonunu beklemek zorunda kalmadan nakde çevrilebilen yatırım araçları arasında. Yatırımcılar ihtiyaç duymaları halinde sahip oldukları sertifikaları istedikleri zaman aracı bankaya satabilir. İşlem sırasında yatırımcıya, sertifikanın karşılığı olan tutar Türk Lirası olarak ödenir.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir detay da var. İhraç tarihinden sonraki ilk 90 gün içerisinde yapılan satış işlemlerinde belirli bir kesinti uygulanır. Bu dönemde satış yapılması durumunda yaklaşık yüzde 1,5 oranında bir iskonto devreye girer. Üç aylık sürenin ardından yapılan satışlarda ise herhangi bir kesinti uygulanmaz ve güncel altın fiyatı üzerinden işlem gerçekleştirilir.

SATIŞ FİYATI NASIL BELİRLENİYOR?

Yatırımcıların vadeden önce gerçekleştirdiği satış işlemlerinde fiyat, piyasalardaki güncel gram altın değeri esas alınarak belirlenir. Bu nedenle elde edilecek tutar, altın fiyatlarındaki değişime bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ayrıca satış sırasında, birikmiş kira gelirleri de hesaba dahil edilir.

ALTIN TESLİMİ VE YATIRIM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Altına dayalı kira sertifikası modelinde dahil olmak isteyenler belirlenen tarihlerde anlaşmalı bankalara giderek fiziki altınlarını teslim eder. Kabul edilen altınlar yalnızca belirli standartlara uygun olan 22 ve 24 ayar ürünlerle sınırlıdır. İşlem sırasında altının saflık oranı dikkate alınır ve buna göre gram karşılığı hesaplanır.

Yatırımcı adına açılan hesaplara kaydedilen altın miktarı üzerinden kira sertifikaları oluşturulur. Bu süreçte yatırımcıların herhangi bir ek işlem yapmasına gerek kalmadan tüm işlemler banka aracılığıyla tamamlanır.



