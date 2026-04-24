21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında talep edilen cezalar da netleşti.

19 Mart’ta Ümraniye’de meydana gelen olayda, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da bulunduğu isimler tutuklandı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU’NA MÜEBBET TALEBİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da bulunduğu toplam 9 şüpheli hakkında dava açıldı. Sabah'ın haberine göre iddianamede, Aleyna Kalaycıoğlu’nun “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU’NA MÜEBBET VE 1 YIL 3 AY HAPİS TALEBİ

Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında ise “kasten öldürme” ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından müebbet hapis ile 1 yıl 3 ay hapis cezası istendi.

İZZET YILDIZHAN’A 5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Türkücü İzzet Yıldızhan için ise “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

“AZMETTİRİCİ DEĞİLİM”

Öte yandan Aleyna Kalaycıoğlu’nun savcılıktaki ifadesi ortaya çıkmıştı. Kalaycıoğlu; stüdyoya, orada bulunan köpekle ilgili gittiklerini ve olay yerinde eski sevgilisi Vahap Canbay’ı görmeleri üzerine Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun araçtan indiğini söylemişti.

Şarkıcı, araçtan inen sevgilisinin eski sevgilisi Vahap Canbay’ın bulunduğu aracın içerisine doğru ateş ettiğini ve tekrar araca geldiğini, olay yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra kendisini yol üzerinde bıraktıklarını ifade etmişti.

Birilerinin vurulduğundan haberi olmadığını öne süren Kalaycıoğlu, azmettirici olduğu suçlamalarını reddetmişti.

KATİL ZANLISINI KAÇIRAN ŞÜPHELİLERLE DEFALARCA GÖRÜŞMÜŞ

Soruşturma kapsamında mercek altına alınan türkücü İzzet Yıldızhan'ın, adli makamlara verdiği ifadeler ile dosyaya giren teknik deliller arasındaki büyük uçurum fark edilmişti.

Katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun babası olan ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu ile hemşehri olduklarını belirten sanatçı, aralarındaki samimiyetin boyutunu anlatırken, "Çocuklarımın kirvesi, köylüm" ifadesini kullanmıştı.

Savcılığın tespitlerine göre Yıldızhan, cinayet haberini alır almaz Ankara’dan yola çıkarak İstanbul’a ulaştı. Ancak bu yolculuk ve sonrasındaki adımları, resmi makamların ulaştığı bulgularla çelişti. Sevk yazısında, Yıldızhan'ın katil zanlısını kaçırdığı iddia edilen şahıslarla, tam da kaçış eylemi gerçekleştirildiği esnada defalarca görüntülü görüşme yaptığı bilgisi yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Ümraniye’de Kars36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Kundakçı, Rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nu barıştırmak amacıyla gittiği görüşmede silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Kundakçı’nın cenazesi memleketi Sakarya’da toprağa verilmişti.

Cinayetin aydınlatılması için çalışma başlatan polis ekipleri, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu, türkücü İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu toplam 10 şüpheliyi gözaltına almıştı. Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun aralarında bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden B.K., savcılık ifadesinin ardından herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın serbest bırakıldı.

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. B.K. savcılık ifadesinin ardından herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın, Z.K. ve A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

