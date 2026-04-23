Çocukların uzun süre tablete bakması sadece gözleri değil, kemik gelişimini ve omurgayı da tehdit ediyor. Pediyatri klinikleri, normalde yaşlılık hastalığı olan boyun ve bel fıtığı şikâyeti ile başvuran çocuklarla dolmaya başladı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Son yıllarda yapılan araştırmalar, özellikle uzun süreli ekran kullanımının çocuklarda duruş bozuklukları (postür) ve buna bağlı omurga problemlerini belirgin şekilde artırdığını gösteriyor. 61. Türk Pediatri Kurumu Kongresi’nde çocuk sağlığını etkileyen en önemli problemlerin başında dijital mecralar ve ekran kullanımı olduğu konusuna dikkat çekildi.

UZMANLARDAN “FITIK ALARMI”

Son yıllarda çocuk hastalıkları polikliniklerine başvuran çocuk ve ergenlerde bel ve boyun kaynaklı şikayetlerin arttığını söyleyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Çocuk Romatoloji BD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Barut “Sekiz yaşındaki çocuklara boyun fıtığı teşhisi koyuyoruz. Bazı vakalarda, daha önce erişkinlerde görülen disk problemleri artık ergenlik döneminde ortaya çıkmaya başladı. Normal şartlarda 50’li yaşlardan sonra görülen bu hastalık şimdi ilkokul çocuklarının hastalığı oldu” değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Kenan Barut

BOYNUNDA ALTI ADET SU BİDONU TAŞIYOR GİBİ

Cep telefonu ya da tabletti kullanan çocukların başını 60 derece eğmek zorunda olduklarını ve bu durumun da boyuna aşırı yük bindirdiğini ifade eden Prof. Dr. Barut, “Kafanın normal ağırlığı ortalama 10 kilodur. Ancak kafamızı önümüze eğdiğimizde yaklaşık 30 kilo ekstra yük biner. Yani kafanın ağırlığı normal ağırlığının dört katına ulaşır. Böyle bir durumda çocuğunuzun 5 litrelik su bidonlarından altı tanesini boynuna takarak dolaştığını düşünün. Bu ağırlığa kimse dayanamaz” dedi.

ÇOK KULLANAN ÇOK BÜKÜLÜYOR

Yakın zamanda yapılan uluslararası bir çalışmaya göre ekran kullanım süresi ile şikayetlerin artışı arasında bir ilişki olduğunu söyleyen Prof. Dr. Barut, “Çalışmaya göre pandemiden sonra çocuk ve ergenlerde ekran kullanımı süresi yüzde 55 arttı. Günde 5 saatten fazla tablet ve cep telefonu kullanan çocukların neredeyse tamamında kas-iskelet şikayeti yaşanıyor. Günde bir saatten az ekran kullananlarda bel ve boyun ağrısı şikayet oranının yüzde 20 olduğunu görüyoruz. Ergenlik döneminde risk iki üç kat artıyor. Amerikan Pediyatri Akademisinin önerisine göre bir çocuğun günde 30 dakika egzersiz yapması gerekir. Ekran bağımlılığı yüzünden hoplayıp zıplamayan, hareket etmeyen çocukların kasları da gelişemiyor. Dolayısıyla daha zayıf kaslara sahip olan çocuklarda bu tür fiziksel şikâyetleri artıyor” diye konuştu.

