Koli koli tarihi geçmiş ürün topladılar! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Ordu'da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde bakkal ve marketlerde yüzlerce tarihi geçmiş ürün ele geçirildi. Yasal işlemlerin yanı sıra ürünlerin imha edileceği öğrenildi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde zabıta ekiplerince vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için mahalle bakkalları ve marketler mercek altına alındı.
ÜRÜNLERİN SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ
Ekipler; ürünlerin son kullanma tarihlerini, fiyat etiketi uygunluğunu ve iş yerlerinin genel hijyen şartlarını da kontrol etti. Özellikle temel gıda ürünlerinin yer aldığı raflarda yapılan incelemelerde, halk sağlığını tehdit eden çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edildi.
İMHA EDİLECEKLER
Tespit edilen ürünler, ekiplerce raflardan toplatılarak gerekli tutanak işlemlerinin ardından imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.
Kurallara aykırı şekilde satış yaptığı belirlenen işletmelere ise ilgili mevzuat kapsamında yasal işlem uygulandığı öğrenildi.