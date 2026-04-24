Trabzon elektrik kesintisi 24-25-26 Nisan! Trabzon'da elektrikler ne zaman gelecek?
Trabzon’da 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Çoruh EDAŞ tarafından yayımlanan bakım programına göre bazı ilçelerde altyapı, yatırım ve işletme bakım çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde enerji verilemeyecek. İşte, Trabzon elektrik kesintisi listesi...
Trabzon elektrik kesintisi listesi, hafta sonu öncesinde vatandaşların gündeminde yer aldı. Çoruh EDAŞ’ın planlı kesinti duyurusuna göre Akçaabat, Araklı, Arsin, Maçka, Yomra, Çaykara, Dernekpazarı, Of ve Köprübaşı ilçelerinde farklı saat aralıklarında kesinti yapılacak. Çoruh EDAŞ, planlı kesintilerde çalışmaların belirtilen saatten önce bitmesi halinde bölgelere yeniden enerji verilebileceğini bildiriyor.
TRABZON ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 NİSAN LİSTESİ
Akçaabat
01:00 - 02:00: Ortaalan Mah., Dörtyol Mah.
03:00 - 04:00: Gümüşlü Mah., Karaçayır Mah., Adacık Mah., Aydınköy Mah., Çilekli Mah., Ağaçlı Mah.
09:00 - 15:00: Özdemirci Mah., Çiçeklidüz Mah.
Maçka
01:00 - 03:00: Akarsu Mah., Bakımlı Mah., Altındere Mah., Ardıçlıyayla Mah., Kırantaş Mah., Kozağaç Mah., Yeşiltepe Mah., Yeşilyurt Mah., Fatih Mah., Yazlık Mah., Coşandere Mah., Kapuköy Mah., Bakırcılar Mah., Güney Mah., Konak Mah., Merkez Mah., Reşadiye Mah.
03:00 - 03:15: Örnekalan Mah., Yeşilyurt Mah., Yeşiltepe Mah., Mataracı Mah., Güney Mah., Zaferli Mah., Sevinç Mah., Akmescit Mah., Öğütlü Mah., Hızarlı Mah., Gayretli Mah., Esiroğlu Mah.
Araklı
09:00 - 12:00: Karatepe Mah., Ayvadere Mah.
Arsin
09:00 - 12:00: Başdurak Mah., Gölgeli Mah., Nuroğlu Mah., Yolüstü Mah., Oğuz Mah., Çiçekli Mah., Işıklı Mah., Dilek Mah., Çubuklu Mah., Örnek Mah., Güneyce Mah., Fındıklı Mah., Yeşilköy Mah.
Yomra
09:00 - 12:00: Gürsel Mah., Sancak Mah.
25 NİSAN 2026 TRABZON ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akçaabat
01:00 - 02:00: Meşeli Mah., Yeni Mah., Kavaklı Mah.
02:00 - 03:00: Salacık Mah., Yeni Mah., Darıca Mah., Kavaklı Mah.
Arsin
09:00 - 16:00: Karaca Mah., Yeşilce Mah., Güneyce Mah., Fındıklı Mah., Yeşiltepe Mah., Nuroğlu Mah., Cudibey Mah., Elmaalan Mah., Yalı Mah., Yolaç Mah.
Araklı
09:00 - 16:00: Çankaya Mah., Yüceyurt Mah., Kayacık Mah., Erenler Mah., Kestanelik Mah., Çamlıktepe Mah., Hasköy Mah., Ayvadere Mah., Yoncalı Mah., Turnalı Mah., Merkezköy Mah., İyisu Mah., Değirmencik Mah., Taştepe Mah., Birlik Mah., Karatepe Mah., Pervane Mah.
26 NİSAN 2026 TRABZON ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akçaabat
01:00 - 02:00: Demirtaş Mah., Derecik Mah.
Köprübaşı
10:00 - 14:30: Pınarbaşı Mah.
Of
10:00 - 14:30: Bölümlü Mah., Cumapazarı Mah.
Dernekpazarı
10:00 - 14:30: Günebakan Mah., Çayırbaşı Mah., Yenice Mah., Taşçılar Mah., Ormancık Mah., Çalışanlar Mah., Tüfekçi Mah., Akköse Mah., Yenicami Mah., Gülen Mah., Kondu Mah., Merkez Mah., Zincirlitaş Mah., Güney Mah.
Çaykara
10:00 - 14:30: Baltacılı Mah., Şahinkaya Mah., Işıklı Mah., Yeşilalan Mah., Ulucami Mah., Soğanlı Mah., Akdoğan Mah., Kabataş Mah.
Yomra
09:00 - 13:00: Çamlıca Mah., Gürsel Mah.
09:00 - 16:00: Özdil Mah., Kömürcü Mah., Yenice Mah., Yokuşlu Mah., Kayabaşı Mah., Çamlıca Mah., Gürsel Mah.