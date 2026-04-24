Taşacak Bu Deniz dizisi, yeni bölümüyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, geçtiğimiz hafta yayınlanmaması sonrası merak da artmış durumda. Dizinin 25. bölümünü bekleyen izleyiciler, bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Özellikle 25. bölümde neler olacağı merak ediliyor.

Cuma akşamlarının dikkat çeken yapımlarından Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta ekranlara gelmeyen dizinin akıbeti, TRT 1’in güncel yayın akışıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

TAŞACAK BU DENİZ 25. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1’in 24 Nisan 2026 tarihli yayın akışına göre Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor. Yayın planına göre dizinin 25. bölümü, her hafta olduğu gibi saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

Geçtiğimiz hafta yayınlanmaması nedeniyle dizinin takipçileri yeni bölüm için aramalarını artırmıştı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin yeni bölümünde hikayenin seyrini değiştirecek gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Özellikle Eleni’nin geçmişine dair ulaştığı DNA sonuçlarının, karakterler arasındaki ilişkileri derinden etkileyecek bir kırılma noktası oluşturacağı öne çıkıyor.

Diğer yandan Adil’in, Şerif’e yönelik sert hamlesi dikkat çekerken, köyde yaşanan olayların sonuçları yeni bölüme damga vuracak. Eleni ile Oruç arasında yaşanan kıskançlık gerilimi artarken, İso ve Fadime cephesinde ortaya çıkan ses kaydı büyük bir yüzleşmenin kapısını aralayacak. Dizide ayrıca duygusal itirafların ve hesaplaşmaların ön planda olması bekleniyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:00 - Benim Adım Melek

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 - Ana Haber

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Taşacak Bu Deniz

