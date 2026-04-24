Yatırım yapmak isteyen işletmeler için alternatif finansman yöntemleri arasında leasing öne çıkıyor. Kira usulüne dayalı bu sistem, yüksek maliyetli yatırımları peşin ödeme yükü olmadan gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Günümüzde işletmeler, nakit akışlarını koruyarak büyüme stratejileri geliştirmeye odaklanırken, finansal kiralama modeli daha fazla tercih edilmeye başladı. Leasing olarak bilinen bu yöntem, özellikle makine, ekipman ve gayrimenkul yatırımlarında dikkat çeken bir çözüm sunuyor.

KİRA USÛLÜYLE NASIL FİNANSMAN SAĞLANABİLİR?

Kira usûlüyle finansman ya da yaygın adıyla Leasing (finansal kiralama), bir yatırım malının doğrudan satın alınması yerine, bir finans kuruluşu tarafından alınarak belirli bir süre boyunca kiralanması esasına dayanır. Bu modelde yatırımcı, ihtiyaç duyduğu makine ya da ekipmanı peşin ödeme yapmadan kullanma hakkı elde ederken, kira ödemeleriyle finansmanı zamana yayar. Sözleşme süresi boyunca mülkiyet kiralayanda kalır ancak sürenin sonunda çoğunlukla sembolik bir bedelle kiracıya devredilir.

KİRA USÛLÜYLE FİNANSMAN (LEASİNG) SÜRECİ NASIL İŞLER?

Leasing süreci, yatırım yapılacak varlığın belirlenmesiyle başlar. İşletme, ihtiyaç duyduğu ekipmanı ya da sabit kıymeti seçtikten sonra finans kuruluşuna başvurur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, yatırımın türüne ve firmanın nakit akışına uygun bir ödeme planı oluşturulur. Bu aşamada kira tutarları, vade ve ödeme periyotları netleştirilir.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından ilgili varlık finans kuruluşu tarafından satın alınır ve kiracıya kullanım için teslim edilir. İthalat, gümrük, akreditif gibi süreçler genellikle finans kuruluşu tarafından yürütülür. Kiracı, sözleşme boyunca belirlenen kira ödemelerini düzenli şekilde yapar. Tüm ödemeler tamamlandığında ise varlığın mülkiyeti kiracıya devredilir.

