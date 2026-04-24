Tedesco'nun derbi kararı: Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı 11'i netleşiyor
Süper Lig'de bitime 4 hafta kala liderin 4 puan gerisinde 2'nci sırada bulunan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maçta Galatasaray'a konuk olacak. Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Domenico Tedesco, derbi 11'ini büyük ölçüde belirledi.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 31'inci haftasında Galatasaray ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de başlayacak derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Galip gelerek rakibiyle arasındaki puan farkını 1’e indirmeyi hedefleyen sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Domenico Tedesco, zorlu maçta şans vereceği isimleri netleştirmeye çalışıyor.
Fenerbahçe'nin Osimhen başvurusuna cevap: Galatasaray'dan Edin Dzeko savunması
SAĞDA SEMEDO, SOLDA BROWN
Dev derbide Fenerbahçe'nin kalesinde Ederson olacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda Archie Brown’ın görev alması bekleniyor. Stoper ikilisi Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'den oluşacak.
ÜÇLÜ ORTA SAHA
TRT Spor'da yer alan habere göre; İtalyan çalıştırıcının, Seyrantepe'de Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve İsmail Yüksek’i orta sahada oynatması bekleniyor.
EN BÜYÜK GOL UMUDU TALISCA
Sağ kanatta Dorgeles Nene'ye, solda Kerem Aktürkoğlu'na forma verecek Tedesco, Galatasaray'a karşı ileri uçta Anderson Talisca'dan yararlanmayı düşünüyor.
Talisca tercihi doğrultusunda son haftalarda sert eleştirilere maruz kalan genç santrfor Sidiki Cherif'in yedek kulübesinde yer alacağı öğrenildi.